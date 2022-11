Messina Rugby partecipa al bando "Io Gioco Davvero", via alla raccolta fondi - Tempostretto

"Rugby (davvero) per tutti" è tra i cinque progetti sportivi selezionati dalla Chiesa Avventista, la raccolta fondi terminerà il 12 dicembre

MESSINA – La Chiesa Avventista ha selezionato 5 progetti sportivi a livello nazionale all’interno del proprio bando “Io Gioco Davvero”. Tra i cinque c’è anche il progetto del Messina Rugby, presentato qualche settimana fa a Palazzo Zanca, “Il Rugby (davvero) per tutti”.

L’obiettivo del Messina Rugby è proporre a 40 ragazze e ragazzi che vivono situazioni di discriminazione di far parte di una squadra. Rivolto a minori stranieri non accompagnati, minori con disabilità intellettivo-relazionali, minori con problemi giudiziari, minori con situazioni familiari e/o socio-economiche disagiate. Con i fondi raccolti la società potrà acquistare 40 kit di attrezzatura per svolgere gli allenamenti e partecipare alle gare, campionato, ma anche il torneo internazionale “Città di Benevento 2023”.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, vincitrici del bando e attive su tutto il territorio nazionale, hanno affrontato un percorso formativo sul crowdfunding e, ai primi di novembre, hanno lanciato la loro raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Si può contribuire con una donazione per il Messina Rugby collegandosi alla piattaforma a questo indirizzo. La campagna terminerà il 12 dicembre 2022.

Come funziona il finanziamento

Il bando della Chiesa Avventista intende cofinanziare, grazie ai fondi dell’8X1000 avventista, le associazione sportive che hanno come protagonista lo sport, inteso come mezzo per promuovere l’adozione di uno stile di vita sano e l’inclusione sociale, in particolare tra i giovani.

Messina Rugby ha lanciato la propria raccolta fondi dal 1 novembre al 12 dicembre: se, attraverso le donazioni, raggiungerà il traguardo del 50% dei fondi raccolti, sarà cofinanziato dalla Chiesa Avventista con un contributo a fondo perduto pari al rimanente 50% del budget. L’istituzione infatti raddoppierà la cifra raccolta.

Il progetto della squadra di rugby peloritana è stato scelto per il bando “Io Gioco Davvero” perché “con una serie di opportunità rivolte a minori potenzialmente soggetti a situazioni di esclusione e discriminazione: i giovani saranno inclusi in diverse squadre, dove potranno conoscerei valori dello sport e dello stare insieme”.

