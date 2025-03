Messina Rugby esagerato spazza via l’Arechi Salerno

Partita mai in discussione allo "Sciavicco" nella 13ª giornata di Serie B. Nove a una le mete segnate, 53 a 5 il punteggio finale, intera posta conquistata contro l'ultima in classifica

MESSINA – Il Messina Rugby in campo domenica nella 13ª giornata di Serie B trova una schiacciante vittoria sull’Arechi Salerno, ultima del girone, per 53 a 5 all'”Arturo Sciavicco” di Sperone. Quarta vittoria in stagione e terza in casa, una buona prova per gli uomini dei coach Alibrandi e Miduri, cinici in attacco e attenti in difesa. Arrivano le doppiette personali in meta del capitano Rizzo, il pilone Durante e il centro Kese, si aggiungono alla festa l’ala Irrera, l’altro centro Placanica estremo e la seconda linea Tornesi. Completano l’opera le trasformazioni di Solano (3) e quella di Dejean. I peloritani maturano già il punto di bonus offensivo nel primo tempo e aggiungono quindi cinque punti alla propria classifica salendo a quota 25 nel girone 5. Settimana prossima trasferta contro il Frascati Club al “Cocciano”, la formazione laziale precede i siciliani di sette punti in classifica.

Messina Rugby – Arechi 53-5

Sblocca subito la gara il Messina Rugby dopo una touche avanzano compatti i peloritani che trovano la prima meta col capitano Rizzo, non arriva la trasformazione. L’Arechi subisce il colpo e sbaglia il calcio di ripresa del gioco, sul contrattacco locale combinano Ouedraogo e Tornesi con quest’ultimo che trova la seconda meta di giornata (10-0). Solo Messina Rugby in campo nel primo tempo che troverà le successive mete di Irrera, servito da un ottimo calcio passaggio di Solano, Rizzo ancora dopo una touche e Durante. Delle cinque mete, ne bastavano quattro per il punto di bonus offensivo, due sono trasformate da Solano che fa lievitare il punteggio sul 29-0 al termine del primo tempo.

Nella ripresa reazione ospite che, come Messina nei primi quaranta minuti, trova la meta con Ferrigno partendo da una touche nell’angolo, non arriva la trasformazione per i campani (29-5). Subiti solo questi punti torna a macinare in attacco la formazione locale che troverà altre quattro mete: pressione portata da Irrera che scippa l’Arechi e serve Placanica che chiude in meta, segue l’intercetto di Kese che si s’invola a campo aperto, ancora il centro peloritano poco dopo evita due placcaggi e termina in meta, infine Durante a tempo scaduto cala la nona meta di giornata e seconda personale. Delle quattro mete solo due vengono trasformate nella ripresa da Dejean e Solano per il punteggio finale di 53 a 5.

Tabellino

Arbitro: Debora Di Pietro.

Mete: 9-1. Trasformazioni 4/9, 0/1. Calcia piazzati/drop: 0-0.

Messina Rugby: Dejean 2, Irrera 5, Kese 10, Placanica 5, Ouedraogo, Solano 6, Maggio, Spadaro Gaetano, Sina, Mangano, Hasanoviq, Tornesi 5, Maggio, Rizzo 10, Durante 10.

A disposizione: Lo Re, Cafarelli, Fracassi, Barrile, Spadaro Gabriele, Ravaioli, Quarante.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Alessandro Miduri.

Arechi Salerno Rugby: Liguori, Loffredo, Giordano Simone, Sbozza, Giordano Sergio, Cafasso, Cannoniero, Pastore, Di Crescenzo, Tartaglione, Vicidomini, Ferrigno 5, Tortora, Sarcinelli, Di Matteo.

A disposizione: Attianese, Porcaro, Carbone, Palumbo, Civale, Talla Mouafo, Magliacane Trotta.

Allenatore: Pietro Caliendo.

Immagine in evidenza di Julia Merenda

