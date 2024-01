Messina Rugby travolto dalla capolista L’Aquila in una sfortunata trasferta

Si chiude con una pesante sconfitta il girone d'andata dei neroscudati, tramortiti prima che dagli avversari anche dal ritardo spropositato del treno

L’AQUILA – L’impegno del Messina Rugby in Serie B contro la capolista del girone L’Aquila si presentava già complicato. Ma il ritardo del treno, più di quattro ore, che doveva giungere in mattinata portando un gruppo già esiguo, condizionato dall’influenza, a cui si aggiunge la forza indiscutibile dell’avversario hanno concorso alla sconfitta più pesante di questa stagione che arriva proprio al termine del girone d’andata. Della partita in sé poco da dire, saranno 12 le mete per la capolista L’Aquila, dieci delle quali trasformate da Lorenzo Bucci.

Allo stadio “Tommaso Fattori” i padroni di casa si impongono per 80 a 0, dividendo punti e mete tra primo, 40-0, e secondo tempo, 40-0. In classifica gli aquilani sono campioni di inverno mantenendo la testa del girone, mentre Messina resta ferma a 24 in ottava posizione sulle dodici squadre che compongono il girone. Per i neroscudati si tratta anche la prima partita di questo campionato in cui non arriva neanche una meta segnata (e neanche un punto). Trasferta proprio da dimenticare e settimana prossima inizia il girone di ritorno in casa dell’Amatori Club Catania.

Tabellino

L’Aquila: Alfonsi, Lepidi, Sacco, Cortesi, Fiore 5, Galliano 5, Daniele, Niro 5, Pupi 5, Pietrinferni, Alfonsetti 10, Antonelli, Sansone 5, Zaccagno 5, Bucci 25. In panchina: Di Stefano 5, Sebastiani 5, Cordeschi, Sciarra, Passadoro, Petrolati 5, D’Antonio.

Messina Rugby: Caffarelli, Rizzo, Maggio, Fracassi, Mangano, Benkhalqui, Vinci, Salvador, Spadaro, Kese, Lo Giudice, Quaranta, Radulescu, Pedullà, Ouedraogo.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Rugby L’Aquila