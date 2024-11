Messina Rugby troppo falloso, a Salerno la spunta l’Arechi

L'indisciplina costa tanto ai rosa nero peloritani che in una partita equilibrata pagano a caro prezzo l'aver giocato in 13 contro 15

MESSINA – Sconfitta in trasferta nella quarta giornata per il Messina Rugby che cede allo stadio Donato Vestuti di Salerno contro l’Arechi. I campani si impongono per 25-20 e conquistano quattro punti in classifica. Si rammarica la formazione dei coach Alibandi-Miduri perché era una partita che si poteva giocare alla pari, come dimostra il primo tempo concluso sul punteggio di 10-10 in perfetto equilibrio. Nei secondi quaranta minuti la differenza la fa l’indisciplina, messinesi penalizzati con tanti fischi contro e ben tre gialli che li hanno costretti a giocare in inferiorità numerica per diversi minuti. L’Arechi vince facendo il minimo indispensabile, non conquista infatti il punto di bonus offensivo e Messina, nonostante le difficoltà, resta sotto break e conquista il punto di bonus difensivo.

Alessio Solano, mediano d’apertura dei rosa nero peloritani realizza dieci punti al piede, a cui si aggiungono una meta di Rizzo e una di Kese per i siciliani, commenta così a fine gara: “La parola chiave di oggi è indisciplina, non si possono vincere partite facendo tutti questi falli e giocando numericamente in meno. Non abbiamo meritato di vincere. Complimenti all’Arechi, noi testa bassa e continuiamo a lavorare”. Dopo quattro giornate, ma il Messina Rugby ne ha giocate solo tre, la classifica del girone 5 di Serie B vede i peloritani a quota sette punti in sesta posizione, dietro soltanto Colleferro 6, Arechi 5 e Bari 0. Adesso una settimana di riposo poi si tornerà in campo allo Sciavicco di Sperone domenica 17 novembre contro il Frascati vicecapolista del girone.

Arechi Salerno – Messina Rugby 25-20

Arechi Salerno: Liguori, Sbozza, Cristiano, Giordano, Loffredo, Cafasso, D’Elia, Pastore, Palumbo, Civale, Ferrigno, Vicidomini, Cuomo, Di Matteo, Tortora.

A disposizione: Trartaglione, D’Auria, Sarcinelli, De Simone, Di Crescenzo, Musella, Losciale.

Allenatore: Pietro Caliendo.

Messina Rugby: Dejean, Ouedraogo, Placanica, Kese 5, Irrera, Solano 10, Spadaro Gabriele, Spadaro Gabriele, Mangano Alberto, Tornesi, Fracassi, Cafarelli, Rizzo 5, Durante.

A disposizione: Lo Re, De Meo, Maggio, Mangano Davide, Mastronardo, Lo Giudice, Doddis.

Allenatore: Nicola Alibrandi. Assistente: Sandro Miduri.

Arbitro: Marcello Polese di Napoli.

Mete: 3-2. Trasformazioni: 2/3, 2/2. Piazzati: 2-2.

Immagine in evidenza di Massimo Arminante dalla pagina Facebook dell’Arechi Rugby