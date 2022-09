Messina. Sabato il "Trofeo Baia di Grotta", domenica il "Kibanda" - Tempostretto

Si tratta di due manifestazioni natatorie di fondo in acque libere che avranno come campo di gara il mare dello Stretto di Messina di fronte alla Lega Navale

MESSINA – Nelle acque dello Stretto nel fine settimana torna l’appuntamento col nuoto di fondo. Organizzato dalla Lega Navale Italiana, in collaborazione con la società Ulysse, il mare nella zona di Grotte ospiterà gli atleti.

Saranno due gli appuntamenti il primo sabato, con la manifestazione “Baia di Grotta” sui 5 km giunta alla sua 23ª edizione. Alla gara del sabato seguirà la domenica il trofeo Kibanda che fa parte del programma sprint sulla distanza dimezzata di 2,5 km. La classifica combinata degli atleti che parteciperanno ad entrambe assegnerà la XIV Coppa Nino Musciumarra, dedicata all’originale “Squalo dello Stretto”, appellativo creato nel lontano 1963 dalla Gazzetta del Sud per l’indimenticato pioniere del nuoto di fondo italiano.

Notevole lo sforzo organizzativo messo in campo dalla Lega Navale, come ricordato dal presidente Giuseppe Soraci e dall’organizzatrice dell’evento, Aurelia Iannello: “Il Baia di Grotta rappresenta un momento importante per confrontarci con uno sport che, come la Vela, avvicina tanti giovani e meno giovani al mare. Insieme all’asd Ulysse e alla FIN, daremo il massimo per garantire ai partecipanti e al pubblico in spiaggia uno spettacolo di grande valore sportivo, da vivere in sicurezza, all’altezza della lunga storia del Trofeo”.

Trofeo Baia di Grotta

È la più antica gara Fin siciliana di nuoto di fondo ideata da Ninni Giunta nel lontano 1999, partenza e arrivo saranno predisposti sulla spiaggia antistante la sede della Lega Navale, durante il percorso previste una virata a Paradiso e una a Sant’Agata. L’evento si conferma un test significativo per il movimento open-water nazionale, con una startlist ricca di atleti master provenienti dal nord Italia e con tutti i migliori agonisti siciliani al via per un centinaio di iscritti complessivi.

La partenza della gara è prevista alle ore 10:30 e l’arrivo dei primi agonisti è previsto per un’ora dopo. Ancora una volta saranno le correnti dello Stretto, che rendono questa prova tra le più temute del circuito nazionale, a giocare un ruolo decisivo nelle strategie e nella conquista della vittoria.

Il Trofeo Kibanda

Domenica si gareggerà sulla distanza dei 2500 metri, con il lido Kibanda come base delle operazioni dell’omonimo trofeo. Saranno invece 130, equamente ripartiti tra agonisti e master, i partecipanti al Trofeo Kibanda, valevole come Campionato Regionale FIN di Mezzofondo, che si snoderà nella baia a nord di Grotte su un percorso triangolare delimitato da boe.