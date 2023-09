Messina. Sabato Toti e Totino al Giardino Corallo - Tempostretto

In scena lo spettacolo "Eccoci qua"

Mentre ormai si stanno completando le attività di intrattenimento estive in città, continuano invece con frequenza periodica gli appuntamenti nel rinnovato Giardino Corallo con l’atteso spettacolo dell’amatissimo duo palermitano, Toti e Totino, che sabato prossimo 2 settembre, con inizio alle ore 21, presenterà lo spettacolo “Eccoci qua”.

Uno show all’insegna delle risate, dove i due comici faranno una scorribanda funambolesca su fatti, cose, persone, animali e mestieri dei nostri giorni (ma anche dei vostri…). Visti attraverso gli occhi attenti, sagaci, mordaci, audaci, fugaci del duo siculo siciliano più amato dai….dai….dai……ma da chi?? Fate Voi.

Toti e Totino intratterranno con la verve di sempre che coinvolge grandi, bambini, nutrichi e chi più ne ha più ne metta, facendovi divertire, pensare e riflettere dicendo…….ma perché sto ridendo? Muah. Il tutto con contorno di musica very well suonata dal Maestro, che in verità non è neanche bidello, Alex Magri (che detto entraneuse fra di noi e voi….si chiama Carmelo). Spettacolo da consigliare e da non perdere!!!. Vabbè ci vediamo al Corallo.

Sono previsti tre ordini di posto a partire da 8 euro a biglietto.

I biglietti possono essere acquistati on line sul sito di Ticketone e nei punti vendita abilitati. Per maggiori info 335-375360.