Un'altra trovata deceduta

Alcune capre ustionate dall’incendio di qualche giorno fa, in un sentiero impervio. Il Noetaa (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente) e la Polizia Metropolitana di Messina ne hanno recuperata una, non in buone condizioni, due meno gravi, e una deceduta. Le tre caprette sono state prese in cura.