Messina. Sbloccate le assunzioni al Cas, speranze anche per ex Servirail e Ferrotel - Tempostretto

Ora le graduatorie propedeutiche alle assunzioni

“Traguardo storico per i precari del Consorzio Autostrade Siciliane e dei Consorzi di bonifica: approvata la norma per le stabilizzazioni”. Lo annuncia l’assessore regionale ai trasporti, Marco Falcone.

“La lotta costante e incessante dei precari del Cas stanotte ha raggiunto un risultato insperato” – si legge in una nota dell’Orsa, che proprio ieri aveva avuto un incontro sul tema in Prefettura di Messina.

“La norma che prevede lo sblocco delle assunzioni relative alle procedure antecedenti al patto di stabilità dovrebbe comprendere anche il percorso di ricollocazione dei lavoratori ex Servirail e Ferrotel. E’ il risultato della lotta di un gruppo di lavoratori che non ha mai mollato – dice Mariano Massaro, segretario generale dell’Orsa -. Fino a ieri hanno manifestato in Prefettura ed esposto con chiarezza tecnica la giustezza delle loro rivendicazioni, annunciando azioni di protesta in assenza di concrete risposte. La norma che sblocca le assunzioni è un atto di giustizia dovuto che riattiva le speranze di centinaia di lavoratori, diamo atto all’Assemblea Regionale di aver mantenuto le promesse, la norma è stata sostenuta da maggioranza e opposizione. Si metta la parola fine al lavoro somministrato che trasferisce risorse pubbliche nelle casse private delle agenzie interinali e aumenta il costo del lavoro – continua Massaro –, bisogna mettere le aziende nelle condizioni di assumere a tempo indeterminato, sistema archiviato per troppo tempo. I contratti atipici generano precariato e latente povertà che innesca assistenzialismo. I bonus a sostegno dell’assenza di reddito non risolvono il problema delle famiglie e penalizzano la produzione e l’efficienza dei servizi. Ora il compito del sindacato è quello di vigilare sulle graduatorie propedeutiche alle assunzioni per garantire giustizia ed equità”.