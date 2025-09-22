 Messina. Scarica rifiuti tossici sulla Panoramica, beccato dalle telecamere

lunedì 22 Settembre 2025 - 08:00

Denunciato, rischia una multa da un minimo di 2.600 fino a un massimo 26mila euro

L’ultimo scempio, scoperto in via Panoramica dello Stretto, riguarda l’abbandono di materiale tossico. La polizia ambientale ha già avviato l’iter che porterà a una denuncia penale per reati ambientali, con una multa che, in base al nuovo codice della strada, potrebbe raggiungere i 26mila euro.

“Messina merita di non vivere nella sporcizia e la maggior parte della cittadinanza si è stancata di questi abbandoni continui di rifiuti, talvolta anche pericolosi e inquinanti. La cittadinanza rispettosa delle regole è stufa di dover pagare centinaia di migliaia di euro per la raccolta e la bonifica di aree comuni, inquinate da persone che non hanno senso civico”.

Lo dice l’assessore Roberto Cicala, che prosegue: “Abbiamo molte telecamere installate per la città, ma da qualche tempo gli occhi di 220.000 persone ci stanno aiutando a sanzionare e denunciare chi inquina. Questo non vuole dire “fare la spia” ma è un atto di responsabilità collettiva e di amore per la propria città oltre che di rispetto verso le nuove generazioni. Ve lo ripetiamo: arrendetevi. Siete circondati e la città non vi darà scampo”.

