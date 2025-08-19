Messina, scende il gradimento del sindaco Basile

Il primo cittadino in fondo alla top ten stilata dal Affaritaliani con l'annuale sondaggio tra i concittadini

Messina – Il sindaco di Messina Federico Basile resta nella top ten dei primi cittadini amati dai suoi cittadini ma scende nella classifica del gradimento, scendendo rispetto alla rilevazione precedente e finendo in coda alla classifica dei sindaci italiani metropolitani.

I sindaci dello Stretto in fondo alla classifica

La classifica è quella annualmente stilata dal quotidiano nazionale Affari Italiani, che anche quest’anno assegna il podio della top ten a primi cittadini del profondo nord. Poco staccato dal sindaco metropolitano messinese c’è l’omologo reggino Giuseppe Falcomatà, penultimo col 44,8% di consenso rispetto tra i suoi concittadini contro il 43,7% di Basile.

I sindaci siciliani

Il sindaco palermitano Roberto Lagalla è penultimo con la stessa percentuale del primo cittadini di Reggio Calabria mentre Enrico Trantino, sindaco di Catania, sale rispetto alla rivelazione precedente e si colloca ottavo nella top ten, con il 49,7% di gradimento espresso dai propri cittadini.

Il quotidiano Affari Italiani pubblica oggi anche i risultati del proprio sondaggio relativo ai governatori (la rilevazione non è attuale) nella quale non figura affatto il Governatore siciliano Schifani, e il gradimento di partiti e coalizioni politici.