Messina. Sciopero dei benzinai: adesione alta ma qualcuno resta aperto - Tempostretto

Iniziato alle 19 di ieri, proseguirà fino alle 19 di domani

MESSINA – Bocchettoni chiusi, nastri bianchi e rossi a delimitare gli ingressi e cartelli con la scritta bene in vista. Anche a Messina diversi benzinai hanno aderito allo sciopero nazionale di 48 ore partito alle 19 di ieri, 24 gennaio. I distributori riapriranno domani, alla stessa ora.

Non tutti a Messina hanno però aderito. Alcuni gestori continuano ad erogare carburante e forse anche per questo non sono state registrate code nei giorni scorsi.