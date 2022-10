Messina. Scippo in centro, 22enne inseguito e arrestato - Tempostretto

Il giovane ha preso il portafogli e lanciato la borsa ma è stato comunque bloccato

Stava scappando a piedi con una borsa in mano, attraversando col semaforo rosso e rischiando anche di essere investito. I poliziotti delle Volanti l’hanno visto fuggire cambiando più volte strada. In via Vittorio Emanuele ha gettato via la borsa, subito dopo aver preso il portafogli all’interno.

Chiesto il rinforzo di altre pattuglie, il giovane, 22 anni, è stato prima circondato e poi bloccato. Ha detto di non aver fatto nulla ma, sul posto, è arrivata anche la donna che aveva subito lo scippo della borsa e l’ha riconosciuto.

Il 22enne è stato arrestato e la borsa riconsegnata alla proprietaria, che ha chiesto le cure del 118 per lievi ferite. All’esito del rito per direttissima l’arresto è stato convalidato.