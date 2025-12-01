Messina. Scontro tra auto e bus in via La Farina, caos in direzione nord

Un incidente stradale paralizza un tratto di una delle arterie principali della città

Brusco stop alla circolazione nella tarda mattinata in Via La Farina, a Messina, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pubblico e un’auto privata, in direzione nord. Lo scontro, le cui dinamiche sono ancora oggetto di accertamento, ha visto protagonisti un autobus dell’Atm (in servizio sulla linea Shuttle 100) e un’auto grigia.

L’impatto, avvenuto in una sezione critica della via, ha provocato danni significativi alla parte anteriore della macchina, che è rimasta incastrata sotto il paraurti del mezzo pubblico. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi ma l’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità.

Viabilità bloccata

Via La Farina è un’arteria fondamentale per il traffico cittadino e, a causa della posizione dei veicoli incidentati, la circolazione è stata quasi totalmente paralizzata. Le code di auto si sono rapidamente accumulate, causando notevoli disagi e ritardi per tutti.