Messina. Scontro tra auto e bus in via La Farina, caos in direzione nord

lunedì 01 Dicembre 2025 - 13:01

Un incidente stradale paralizza un tratto di una delle arterie principali della città

Brusco stop alla circolazione nella tarda mattinata in Via La Farina, a Messina, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pubblico e un’auto privata, in direzione nord. Lo scontro, le cui dinamiche sono ancora oggetto di accertamento, ha visto protagonisti un autobus dell’Atm (in servizio sulla linea Shuttle 100) e un’auto grigia.

L’impatto, avvenuto in una sezione critica della via, ha provocato danni significativi alla parte anteriore della macchina, che è rimasta incastrata sotto il paraurti del mezzo pubblico. Fortunatamente non si segnalano feriti gravi ma l’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla viabilità.

Viabilità bloccata

Via La Farina è un’arteria fondamentale per il traffico cittadino e, a causa della posizione dei veicoli incidentati, la circolazione è stata quasi totalmente paralizzata. Le code di auto si sono rapidamente accumulate, causando notevoli disagi e ritardi per tutti.

