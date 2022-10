L'incidente è avvenuto in tarda mattinata all'incrocio

MESSINA – Da una parte una bici elettrica guidata da un quindicenne, in direzione zona sud. Dall’altra, un’auto dalla via Bonsignore. Poi l’impatto all’incrocio in via Bonino, a Messina. Il ragazzo è stato trasportato al Policlinico e le sue condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Le indagini sulla dinamica sono in corso.