 Messina. Scoperta piantagione di marijuana a San Filippo, due arresti

Messina. Scoperta piantagione di marijuana a San Filippo, due arresti

Redazione

Messina. Scoperta piantagione di marijuana a San Filippo, due arresti

martedì 16 Settembre 2025 - 11:40

L'operazione dei carabinieri è scattata nella notte. Ai domiciliari due 32enni già noti alle forze dell'ordine

MESSINA – Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, in un’area collinare situata nel quartiere San Filippo di Messina. Due individui, entrambi 32enni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di “coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso”.

L’operazione è scattata ieri notte, dopo che i carabinieri, durante un servizio di perlustrazione nelle zone montane del capoluogo peloritano, avevano notato movimenti sospetti all’interno di un terreno agricolo isolato e parzialmente nascosto tra la vegetazione. 

È stato quindi predisposto un articolato servizio di osservazione con l’impiego di militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro, della Stazione di Castanea delle Furie, del Nucleo Radiomobile, con il supporto operativo dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”. I carabinieri in abiti civili si sono appostati nei pressi dell’area, tenendola costantemente sotto controllo anche con strumenti tecnologici per il monitoraggio a distanza. Contemporaneamente gli altri militari con l’ausilio dello Squadrone Cacciatori si sono dislocati in punti strategici, per sorvegliare gli accessi ed evitare eventuali fughe.

Gli arresti

I militari sono intervenuti bloccando i due indagati proprio mentre erano intenti ad irrigare una piantagione di cannabis indica composta da una ventina di piante, ben sviluppate, alte circa 2 metri e mezzo, tutte in infiorescenza. Sul posto, i carabinieri hanno anche trovato fertilizzanti e vario materiale, verosimilmente utilizzato per l’essiccazione e il frazionamento della sostanza stupefacente rincavata dalla piantagione.

Le piante, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare fino circa 5 kg di sostanza stupefacente, sono state estirpate e sottoposte a sequestro insieme al fertilizzante ed al materiale utilizzato per l’essicazione e il frazionamento rinvenuto a seguito della perquisizione che i militari dell’Arma hanno effettuato sul terreno monitorato. 
Al termine delle formalità di rito, i due 32enni sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
La nomina di Genovese all’Ast e i difficili equilibri nel centrodestra in Sicilia
Discarica abusiva al villaggio Santo, al via la bonifica. Due le segnalazioni a Tempostretto
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED