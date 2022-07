Messina. Scuola di Giampilieri Superiore, al via i lavori di riqualificazione - Tempostretto

Consegnati questa mattina interventi per quasi 800mila euro di spesa

MESSINA – Alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore all’Edilizia Scolastica Salvatore Mondello, sono stati consegnati questa mattina i lavori della scuola di Giampilieri Superiore. All’appuntamento, hanno preso parte la dirigente scolastica Fulvia Ferlito, rappresentanze del personale dell’Istituto Comprensivo scolastico S. Margherita, del Comitato per Giampilieri e della ditta esecutrice dei lavori Gei Srl; il direttore dei lavori Salvatore Mancuso e il Rup Domenico Di Bella. “Nel solco della continuità – ha dichiarato il sindaco Basile – ho il privilegio di proseguire il percorso virtuoso iniziato con la squadra di Amministratori con cui mi ritrovo adesso a governare. Quello di oggi è l’ennesimo risultato raggiunto, che premia un lavoro attento e scrupoloso che ho seguito guardando da un’altra ottica, ma che adesso posso considerare nella sua interezza e complessità”.

Mondello: “Ridurre il gap tra centro e periferie”

“È sempre una grande soddisfazione – ha proseguito l’Assessore Mondello – assistere ad un’attività di questo tipo, che da un lato ripaga del grande lavoro svolto, dall’altro rende visibile alla città la rapida prospettiva di una infrastruttura funzionale e sicura, al servizio della comunità scolastica. La circostanza che il fabbricato ricada in un territorio periferico, già fortemente provato dagli eventi calamitosi che tutti noi purtroppo ricordiamo, rappresenta per l’Amministrazione un valore aggiunto. Come Assessore al ramo ho curato minuziosamente aspetti quali l’adeguatezza strutturale degli edifici scolastici, oltre alla sostenibilità ambientale; questi parametri hanno la finalità di garantire la sicurezza dei nostri ragazzi, che possono fruire serenamente di un’offerta didattica di qualità. Tali fattori assumono particolare rilevanza in termini di formazione della personalità e nella riduzione degli inevitabili gap tra centro e periferie”.

I lavori nella scuola di Giampilieri

Gli interventi interesseranno il piano terra del plesso scolastico e prevedono il rifacimento delle facciate esterne, la rimozione e la sostituzione degli infissi esterni e interni, la ristrutturazione dei bagni e la pitturazione di tutti gli ambienti interni. Inoltre sono previsti gli interventi relativi al completamento dell’impianto antincendio, di quello elettrico e termico e la rete di smaltimento delle acque meteoriche e nere. L’ importo complessivo, finanziato con Delibera Cipe 79/2012 è di € 780.940,21 euro, mentre la durata dei lavori sarà di 180 giorni.