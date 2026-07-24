Acr Messina: ufficiale Giunta, mentre Rizzo e Kragl firmano altrove

Primi movimenti di mercato ufficiali per quello che sarà il nuovo Messina

MESSINA – L’Acr Messina 1900 annuncia il ritorno in giallorosso del centrocampista Francesco Giunta. “Messinese, classe 1997, Giunta torna a vestire la maglia della sua città dopo le esperienze maturate negli ultimi anni, riportando a casa il bagaglio di crescita acquisito nel suo percorso calcistico. Centrocampista dinamico e affidabile, metterà a disposizione del gruppo qualità, personalità e un forte senso di appartenenza, valori che incarnano lo spirito del nuovo progetto tecnico giallorosso” così la presentazione della società che nella serata di ieri, giovedì, ha ufficializzato anche Sarao.

Il ritorno di Giunta a Messina

La notizia l’avevamo già data anche noi di Tempostretto.it, adesso arriva l’ufficialità della società. La scelta di Giunta, avevamo scritto, è soprattutto di cuore torna a casa e spera soprattutto di essere uno dei volti della rinascita del Messina. Diventare un leader dello spogliatoio e guidare i compagni verso la risalita in categorie più consone. Il ritorno avviene dopo la stagione 2023/2024 in Serie C con Giacomo Modica allenatore con cui ha raccolto 25 presenze nel Girone C e firmato il suo primo gol in terza serie, l’anno successivo sarebbe volentieri rimasto ma nonostante la disponibilità data alla società non fu rinnovato.

Rizzo e Kragl a Contesse e Nissa

In mattinata l’Atletico Contesse ha ufficializzato di aver acquisito il diritto alle prestazioni del calciatore messinese Peppe Rizzo. Anche per lui un passato in Acr, recentemente stagione alla Messana e corteggiato anche dal Milazzo e circolava voce che i biancoscudati avessero chiesto anche a lui, alla fine ha scelto.

Altro calciatore ex Messina tornato in Sicilia che era dato molto vicino al Messina è Oliver Kragl, l’ex centrocampista che ha giocato anche in serie A ha rinnovato con la Nissa. L’annuncio della stessa società è arrivato nel pomeriggio di ieri.

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