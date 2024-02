Una domenica con meno acqua a Messina, lavori in corso dopo il guasto elettrico

L'intervento è nella Centrale di Torrerossa Bufardo,fa sapere Amam, e l'erogazione è ridotta. In alcune zone manca

MESSINA – L’annuncio è di ieri sera: meno acqua a Messina per un guasto. Ed ecco l’aggiornamento dell’Amam: “Domenica 11 l’erogazione idrica in città sarà ridotta. I tecnici di Enel contano di riparare in mattinata il guasto elettrico provocato dalla caduta di un albero su un traliccio di alimentazione. Il tutto a causa del maltempo imperversato ieri nella zona in cui sorge la centrale di Torrerossa Bufardo, rimasta dunque ferma”.

Di conseguenza, se l’erogazione è complessivamente ridotta, in alcune zone manca.

Seguiranno aggiornamenti sugli effetti del black out elettrico sulla distribuzione idrica cittadina. Gli utenti potranno segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687711 o sulla pagina social, fa sapere l’Amam.

