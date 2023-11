Messina senz'acqua. I cittadini: "Ci aspettavamo solo 24 ore di disagi" - Tempostretto

Le segnalazioni dei lettori: "Non ci aspettavamo un blocco così lungo da venerdì a oggi". La precisazione del sindaco Basile

MESSINA – Messina senz’acqua in seguito ai lavori all’acquedotto Fiumefreddo. Tante le segnalazioni WhatsApp al 366.8726275 da parte dei cittadini: “Nella zona nord di Ganzirri non arriva acqua da venerdì mattina. Siamo rimasti con i serbatoi vuoti, abbiamo chiamato per avere delle informazioni ieri sera e ci hanno detto che oggi in mattinata erogavano acqua. Ma tutto questo non è avvenuto. Le informazioni del Comune dicevano che l’acqua mancava solo per 24 h, invece sono passati ben 56 ore e l’acqua non arriva”. C’è chi lamenta carenze idriche già da giovedì, per cause da appurare.

E un altro cittadino: “Bisogna dare informazioni corrette. Tutti ci siamo preparati per un giorno senz’acqua. Così avevano detto. Io abito a Ganzirri e da tre giorni manca l’acqua. Una situazione di estremo disagio, di cui non siamo stati informati. Un giorno senz’acqua lo superi. Tre giorni, fino ad oggi, con il dubbio di domani, è un dramma. Le famiglie composte da bambini, anziani, disabili, hanno tutto il diritto di essere informate con chiarezza. Amam e sindaco, per quanto tempo ancora mancherà l’acqua a Ganzirri? Ditelo con sincera chiarezza”.

Osserva un altro lettore: “Capisco e comprendo che ci possano essere sbavature. Ma spero vivamente che si faccia tesoro di questa esperienza. Se, al prossimo giro, l’ultima erogazione diretta, prima del lavoro, sarà giovedì 14, lo di dica chiaramente, in modo che la gente si possa organizzare. E chiunque possa suggerire altri accorgimenti utili per limitare i disagi. Si ricordi che il 15 e il 16 dicembre sono date delicate commercialmente parlando. Far saltare l’acqua tra l’Immacolata e Natale è molto discutibile. Si controllino per bene le previsioni meteo, prima di avviare il lavoro, e se non sono ottimali, si rinunci o posticipi. Oppure si rischia di passare un brutto periodo prenatalizio. Ricordo che se arriva il freddo, le caldaie hanno bisogno di acqua per funzionare”.

E ancora: “Situazione gestita malissimo. Il disagio di 24h si è protratto fino ad ora senza avere certezze su quando tornerà l’acqua. Questo è solo il primo dei sei interventi e la situazione sembra essere scappata di mano. Pretendiamo soluzioni immediate soprattutto per chi ha situazioni difficili da gestire in casa. Mi aspetto che il sindaco Basile dia ulteriori chiarimenti del perché le 24 ore non siano state rispettate”.

“Sarebbe anche bello chiarire il concetto di tardo pomeriggio. Considerato che sono le 18,30 (direi, appunto tardo pomeriggio) e di acqua nella zona di Camaro non se ne vede, devo presumere che si tratti quantomeno di un eccesso di ottimismo. Oppure di errata percezione dello scorrere inesorabile del tempo”. Aggiornamento delle 19: l’acqua è arrivata, ci comunica il lettore.

Basile: “Avevamo avvisato che i disagi avrebbero potuto essere oltre le 24 ore”

Da parte sua, sottolinea il sindaco di Messina Federico Basile: “Non abbiamo avuto ritardi ma avevamo avvisato, come Comune e come Amam, che i disagi avrebbero potuto essere anche 48 ore e comunque non solo un giorno. I lavori all’acquedotto Fiumefreddo sono preziosi per il futuro della città. E i sacrifici, da parte di tutti noi, sono da mettere in conto”.

