Messina senz’acqua: il giorno del quarto stop

Ecco tutte le informazioni

MESSINA – Tremestieri, Roccalumera e altri sette punti. Oggi è il giorno del quarto distacco idrico su cinque a Messina, con le ormai solite 24 ore di distacco. Evidenzia il sindaco Federico Basile: “La notizia vera è che stiamo mantenendo il cronoprogramma, mantenendo quanto prefissato a ottobre. Ci siamo, stiamo garantendo il supporto ai cittadini e lo faremo anche stavolta”.

I punti fissi sono sempre 4 e il modello resta quello degli interventi precedenti. E alla cittadinanza va sempre chiesto di ridurre, dove possibile, i consumi. La presidente di Amam Loredana Bonasera ha ricordato: “Siamo al quarto distacco, le operazioni sono sempre uguali. Due interventi più importanti a Tremestieri e Roccalumera, gli altri sono 7 più piccoli con sostituzione di scarichi e sfiati. Il distacco e la ripresa presentano i tempi ormai noti. Il 5 aprile avremo l’ultimo distacco del progetto”.

“Oltre alla condotta di terziaria da sostituire dove ci sono le perdite – continua la presidente Bonasera – faremo un monitoraggio della rete che ci consentirà di scoprire eventuali altre perdite praticamente in tempo reale, così da intervenire e capire la pressione. E installeremo anche contatori digitali”. Poi sull’acqua h24: “Stiamo cercando di dotarci di altre risorse per progetti sulle acque reflue e abbiamo sempre il progetto di ricerca pozzi. In questo caso ci rivolgeremo ai privati, ma ovviamente ci saranno controlli. L’obiettivo resta l’acqua h24, tutto ciò che mettiamo in campo è per questo”.

Poi, da lunedì 18 marzo, inizierà il lungo percorso per la sostituzione di 150 km di condotta terziaria, con un appalto di 21 milioni dal Pnrr, da Gazzi all’Annunziata. Si partirà con i primi microcantieri dal quartiere Lombardo o dal quartiere Americano.

Il Centro operativo comunale

Ma toriniamo alla Messina senz’cqua di oggi. Il Coc, Centro operativo comunale, con l’assessore Massimiliano Minutoli, è attivo a partire dalle ore 8 oggi venerdì 15, e dalle ore 7 invece, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo, sino alle ore 24.

Ci si può rivolgere al Centro al recapito telefonico 090-22866. E in merito alle chiamate si consiglia sempre di limitare le chiamate al Coc, soprattutto quelle di richiesta di approvvigionamento, quando ancora si hanno riserve di acqua nei serbatoi, al fine di evitare il congestionamento degli interventi più urgenti.

Saranno sempre predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

4 Rubinetti fissi, presso gli impianti:

SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi piazza Castronovo);

VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

3 Autobotti fisse, che stazioneranno presso:

rotatoria Annunziata,

rotatoria Granatari,

San Michele.

Articoli correlati