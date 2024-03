Messina. Venerdì il quarto distacco idrico per i lavori all’acquedotto

Penultimo intervento del programma previsto. L'ultimo sarà il 5 aprile

MESSINA – Tremestieri, Roccalumera e altri sette punti. Tutto pronto per il quarto distacco idrico su cinque, con le ormai solite 24 ore di distacco.

Il sindaco Federico Basile ha aperto la conferenza: “Siamo arrivati al quarto step su cinque e credo che sia una normalità che non è normale in una città in cui fino a qualche anno fa si è fatto poco. Vogliamo dire alla cittadinanza che stiamo continuando. Il distacco sarà il 15, recupereremo quanto non fatto alcune settimane fa e ci accingiamo a completare questi lavori. La notizia vera è che anche questa volta ci sarà il distacco ma soprattutto che stiamo mantenendo il cronoprogramma, mantenendo quanto prefissato a ottobre. Ci siamo, stiamo garantendo il supporto ai cittadini e lo faremo anche stavolta”.

Poi l’assessore Massimiliano Minutoli: “L’esperto meteo, il dottore Daniele Ingemi (è il meteorologo di Tempostretto, ndr), ci ha garantito che non dovrebbero esserci minacce di pioggia sulle aree di intervento. Adotteremo lo stesso schema delle altre volte, gli appelli sono sempre di chiamare il Coc che sarà aperto dalle 8 di venerdì alle 24 e poi dalle 7 di sabato. L’altra volta ci sono stati oltre 200 interventi”.

I punti fissi saranno sempre 4, il modello resterà quello degli interventi precedenti. È alla cittadinanza va sempre chiesto di ridurre, dove possibile, i consumi. La presidente di Amam Loredana Bonasera ha spiegato: “Siamo al quarto distacco, le operazioni sono sempre uguali. Due interventi più importanti a Tremestieri e Roccalumera, gli altri sono 7 più piccoli con sostituzione di scarichi e sfiati. Il distacco e la ripresa avranno i tempi ormai noti. Il 5 aprile avremo l’ultimo distacco del progetto”.

“Oltre alla condotta di terziaria da sostituire dove ci sono le perdite – continua la Bonasera – faremo un monitoraggio della rete che ci consentirà di scoprire eventuali altre perdite praticamente in tempo reale, così da intervenire e capire la pressione. E installeremo anche contatori digitali”. Poi sull’acqua h24: “Stiamo cercando di dotarci di altre risorse per progetti sulle acque reflue e abbiamo sempre il progetto di ricerca pozzi. In questo caso ci rivolgeremo ai privati, ma ovviamente ci saranno controlli. L’obiettivo resta l’acqua h24, tutto ciò che mettiamo in campo è per questo”.

Il Centro operativo comunale

il COC sarà attivo a partire dalle ore 8 venerdì 15, e dalle ore 7 invece, nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo, sino alle ore 24.

Sarà possibile rivolgersi al COC per evidenziare criticità al recapito telefonico 090-22866; ed in merito alle chiamate si consiglia sempre di limitare le chiamate al COC, soprattutto quelle di richiesta di approvvigionamento, quando ancora si hanno riserve di acqua nei serbatoi, al fine di evitare il congestionamento degli interventi più urgenti.

Saranno sempre predisposte in tutto il territorio comunale postazioni per la distribuzione di acqua potabile così distribuite:

4 Rubinetti fissi, presso gli impianti:

SEDE AMAM, viale Giostra – Ritiro;

VIA GIROLAMO SAVONAROLA, incrocio V. Onofrio Gabriele (pressi piazza Castronovo);

VIALE EUROPA, pressi Ospedale Piemonte;

VIALE PRINCIPE UMBERTO, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

3 Autobotti fisse, che stazioneranno presso: