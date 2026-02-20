Messina. Sequestrati 45mila giochi di carnevale non a norma in negozi cinesi

Quattro diversi sequestri operati dai gruppi di Messina, Barcellona e Taormina

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato oltre 45.500 articoli di carnevale e giocattoli di vario tipo, non conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa ai fini della vendita al pubblico.

La merce rinvenuta dalle Fiamme gialle si riferisce a 4 distinti sequestri eseguiti rispettivamente dal Gruppo di Messina, dalla Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e dalla Compagnia di Taormina, nei confronti di alcuni negozi gestiti da cittadini di nazionalità cinese.

Nel corso della catalogazione della merce è stata riscontrata la presenza di molte e differenti tipologie di prodotti di carnevale (maschere, cappelli, colane di fiori, cerchietti luminosi accessori e decorazioni per il trucco), giocattoli (pupazzi, macchine e palline morbide) ed altre tipologie di materiali (palline di naftalene, palline di gel trasparenti e colorate), non riportanti le indicazioni minime previste dal Codice del Consumo, ivi incluse le informazioni su luogo d’origine e produttore/importatore, nonché le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso.

In alcuni casi i prodotti erano anche sprovvisti del marchio CE, necessario per attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. Altri, in particolare delle palline igroscopiche, erano stati oggetto di specifica segnalazione da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l’immediato ritiro cautelativo dal mercato per il rischio intrinseco di soffocamento.

Queste ultime, circa 19.000, sono state sottoposte a sequestro penale, con la segnalazione di 1 persona alla Procura di Messina, mentre gli altri prodotti, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, con la segnalazione di 4 imprese alla locale Camera di Commercio, per l’applicazione di sanzioni amministrative previste per tali violazioni.

Non solo illecito amministrativo e concorrenza sleale ma anche un concreto rischio e una minaccia per la salute dei consumatori finali, in quanto spesso sottende l’utilizzo di materie prime di scarsa qualità, se non addirittura nocive, senza rispettare i rigorosi standard di produzione stabiliti dalla normativa europea e nazionale.