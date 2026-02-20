Alessandro Russo al centrosinistra: “Pronto a candidarmi a sindaco”

Il consigliere del Pd ringrazia i promotori della raccolta firme a suo favore e invia un messaggio alla coalizione: "Amo Messina e la voglio più bella e inclusiva"

MESSINA – Una raccolta firme in favore del consigliere comunale del Pd Alessandro Russo come candidato sindaco di Messina per il centrosinistra. E lui risponde così su Facebook: “Ho dato la mia disponibilità alla coalizione. Più volte mi è stato chiesto e ora lo confermo. So che non sarei mai un candidato facile: ho le mie idee, combatto le mie lotte, mi arrabbio molto spesso. Ma amo questa città. E la voglio più bella, migliore, più inclusiva e che non lasci nessuno indietro”.

Dal tavolo del centrosinistra non c’è ancora la fumata bianca. Il segretario provinciale del Partito democratico, Armando Hyerace, ha proposto lo stesso Alessandro Russo o la consigliera Antonella Russo. A sua volta, Avs, Alleanza Verdi Sinistra, ha lanciato il sindacalista Paolo Todaro, considerato da Europa Verde un candidato più radicale. Ma l’avvio di una raccolta firme per Russo, da parte di un gruppo di cittadini progressisti, intende imprimere una svolta, pur nella consapevolezza di quanto sia difficile il percorso al voto del centrosinistra. Una strada in salita rispetto alla corazzata deluchiana per Basile e a quella del centrodestra per Scurria.

Questa la reazione del diretto interessato: “Alcuni amici di una vita, molti simpatizzanti della mia attività politica e tantissime persone senza tessere né appartenenze politiche hanno lanciato stamane una petizione pubblica aperta per chiedere al centrosinistra messinese di scegliere me come candidato sindaco della coalizione progressista. Ne ero sinceramente all’oscuro e non vi nascondo la commozione per questa loro scelta pubblica, che li impegna col loro volto, con la loro firma. Pubblicamente e con coraggio. Non era una cosa dovuta. Neanche per delle persone amiche. A loro non so come esprimere gratitudine, contentezza e orgoglio per la loro stima. Per tutto il giorno sono stato in bilico sul da farsi, per motivi di opportunità: condividere o meno questa iniziativa? Non ho mai e poi mai inteso il mio impegno politico come una imposizione sugli altri, mai. Anche quando ho pensato di avere avuto ragione o quando la ragione l’ho effettivamente avuta. Anche oggi è così”.

“Da chi sta firmando un’immensa fiducia, lotterò per Messina”

Continua Alessandro Russo: “La scelta del candidato sindaco del centrosinistra non dipende certo da una petizione di firme. Ma non posso far finta che in poche ore già 300 firme si sono impegnate per me e continuano pur sempre a crescere, senza che ne sia assolutamente in controllo. A loro devo un pubblico grazie. A loro devo la condivisione di questa iniziativa. Per loro e per quanti magari non possono firmare credo sia giusto condividere questa petizione e chiedere a quanti volessero di sottoscriverla. Quanti firmano e hanno firmato mi hanno tributato immensa fiducia, non posso e non voglio sottrarmi e voglio condividere con tutti la loro stima. Ho dato la mia disponibilità al centrosinistra. Più volte mi è stato chiesto e ora lo confermo. So che non sarei mai un candidato facile: ho le mie idee, combatto le mie lotte, mi arrabbio molto spesso. Ma amo questa città. E la voglio più bella, migliore, più inclusiva e che non lasci nessuno indietro. Questo sono: lo sapete da molti anni ormai. Grazie a tutti, di vero cuore”.

