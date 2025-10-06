 Messina Servizi ripulisce le micro discariche. Ci saranno nuove telecamere

lunedì 06 Ottobre 2025 - 08:10

In alcuni casi i rifiuti hanno permesso di risalire agli incivili, segnalati alla Polizia Municipale

Un lavoro complesso che comporta non solo un ingente impiego di personale, ma anche un significativo dispendio di risorse economiche. Messina Servizi al lavoro anche domenica per ripulire la città dalle tante micro discariche create da incivili.

Le immagini raccolte documentano con chiarezza il livello di inciviltà che ancora affligge alcune zone della città: abbandoni illeciti, degrado urbano, spazi pubblici danneggiati. Sacchi lasciati ovunque, ingombranti e rifiuti accatastati vicino ai cassonetti, passeggini e mobili abbandonati in strada, giochi vandalizzati nelle aree destinate ai più piccoli.

“Situazioni inaccettabili, che offendono l’intera comunità e vanificano l’impegno quotidiano di chi lavora per una città più pulita e vivibile. Dal sopralluogo sono stati individuati anche nuovi punti strategici in cui installare telecamere di videosorveglianza, per rafforzare la lotta contro gli incivili. Questo monitoraggio proseguirà settimanalmente in tutte le municipalità e saranno avviate le opportune segnalazioni alla Polizia Municipale” – dice Messina Servizi.

