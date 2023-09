Messina Servizi: "Un impegno per la città". Ma il Pd: "Troppi affidamenti a esterni" - Tempostretto

Il Consiglio comunale approva la relazione della società sull'attività 2022-23. Ecco i punti programmatici al centro del documento

MESSINA – Al centro del Consiglio comunale l’attività di Messina Servizi Bene Comune. Nella relazione della società giugno 2022-luglio 2023, diversi i punti programmatici sviscerati. Una relazione che è stata approvata ieri dal Consiglio comunale: 10 favorevoli , 2 contrari (Calabrò e Russo del Pd), 10 astenuti (le altre opposizioni). Per l’immediata esecuitività servivano i due terzi dei presenti e l’aula ha approvato: 20 favorevoli, 2 contrari (sempre il Partito democratico).

Tra le novità annunciate dall’assessore Francesco Caminiti, al centro del confronto in aula, l’imminente avvio di un software, un sistema per le segnalazioni e il gradimento dei servizi del Comune e delle partecipate che sarà a disposizione delle Municipalità e degli stessi Comune e società.

Su Messina Servizi, rappresentata in Consiglio dalla presidente Mariagrazia Interdonato, alcune perplessità in merito all’utilizzo dei tirocinanti sono state espresse dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni. Da parte loro, i consiglieri Felice Calabrò e Antonella Russo (Pd) hanno ribadito le loro riserve su alcuni “nodi critici”: “Messina Servizi ha troppi compiti e svolge la sua attività con troppe esternalizzazioni (trasferimento di servizi e funzioni interni a fornitori esterni, n.d.r.). C’è un problema di chi controlla chi deve essere controllato e non può essere lo stesso soggetto, che poi comunica i suoi dati a Palazzo Zanca. Bene la raccolta differenziata ma l’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ha ufficializzato un dato più basso rispetto al 57 per cento. In generale, diversi nostri quesiti sull’attività di Messina Servizi non hanno avuto risposta”.

Di recente, il consigliere della IV Municipalità Renato Coletta (Pd) ha contestato la gestione del verde pubblico a cura della società. Altre critiche, in merito agli alberi a rischio schianto, sono state rivolte dall’agronomo Saverio Tignino.

Per la presidente Interdonato, anche facente funzioni direttrice generale, mentre il direttore tecnico (ieri assente) è l’ingegnere Michele Trimboli, “i risultati di Messina Servizi sono sotto gli occhi di tutti e le esternalizzazioni, nel caso del trasporto rifiuti in discarica, hanno consentito che la città non risentisse di alcuni disagi. Sul dato del 57 per cento della differenziata (l’obiettivo è ora il 65 per cento, n.d.r.), l’Ispra ha commesso un errore e lo abbiamo comunicato all’Istituto”.

Ha aggiunto la presidente: “Quanto ai tirocinanti, non possono guidare mezzi né fare operazioni di scerbatura. E sono impiegati in modo corretto. Abbiamo 363 tirocinanti nelle tre aree di Messina. Le tante discariche abusive in città? C’è un lavoro enorme della polizia municipale per contrastare questo fenomeno, che ci toglie tempo e risorse. E i comportamenti non corretti riguardano anche molti condomini”.

Gli alberi

Si legge nella relazione di Messina Servizi: “Allo stato attuale sono stati censiti 10.315 alberi e sono state effettuate 4.144 valutazioni fitostatiche (valutazione della stabilità, n.d.r.). Il censimento sarà completato entro il mese di dicembre 2023 mentre le valutazioni fotostatiche saranno completate entro la fine del triennio. Attualmente è in corso una valutazione sull’intera alberata di pini della Circonvallazione”.

“Il numero di alberi presenti nel territorio comunale risulta essere di circa 14.000 esemplari.

Nel corso degli ultimi 12 mesi è stata effettuata la seguente attività:

sono state rimosse attraverso interventi di fresatura 695 ceppaie

sono stati messi a dimora 519 nuovi alberi.

La potatura delle alberature e degli arbusti è stata effettuata tenendo in considerazione i diversi gruppi di piante, ognuno dei quali richiede interventi specifici”.

La lotta agli insetti

Si legge nella relazione: “L’attività di deblattizzazione viene effettuata tra maggio e settembre di ogni anno mediante erogazione di insetticida specifico all’interno dei tombini lungo tutto il territorio comunale. Nello specifico il territorio è stato suddiviso in tre aree di intervento (nord, centro e sud) e sono stati effettuati interventi su 20.257 tombini”.

“L’attività di derattizzazione viene effettuata durante tutto l’arco dell’anno mediante un’azione di

posizionamento e monitoraggio di contenitori per esche rodenticida e irrorazione mirata di prodotto specifico in presenza di importanti focolai di infestazione. Nello specifico, ad oggi, sono presenti sul territorio 2.547 erogatori geolocalizzati e monitorati tramite un gestionale specifico per il controllo del servizio su di un portale messo a disposizione del dipartimento competente per il controllo quotidiano dell’attività svolta”.

“L’attività di lotta alla zanzara tigre viene effettuata nel periodo di massima infestazione che va tra maggio e settembre, mediante un’azione di monitoraggio continuo effettuata in collaborazione con la facoltà di

Veterinaria dell’Università di Messina. Nello specifico su tutto il territorio sono state posizionate 120

ovitrappole dotate di bastoncino di masonite”.

Durante l’audizione in Consiglio, la presidente Interdonato ha parlato di “4066 cassette per la derattizzazione, 1500 in più, e accogliamo sempre le richieste”.

L’impianto di Pace

“L’impianto di Pace è l’unico di grande capacità di trattamento di tutta la Città metropolitana di

Messina. Consente il trattamento di rifiuti riciclabili (carta, plastica, alluminio, cartone, film estensibili) ed

è attualmente autorizzato quale piattaforma Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, n.d.r), ricevendo, oltre ai rifiuti provenienti dalla città di

Messina, anche quelli di 11 Comuni della provincia, all’interno di quella che è denominata “Convenzione

Comieco”.

“L’impianto è in condizione di trattare 40.000 ton/anno di imballaggi. Grazie all’aumento della raccolta differenziata è stato possibile trattare nell’impianto di selezione di contrada Pace quantitativi che si sono sempre più incrementati negli anni. Si è così raggiunto il dato del 25% dell’intero ammontare dei rifiuti, che consente un notevole risparmio di costi di trasporto (il 25% dei rifiuti rimane a Messina), in quanto sono i Consorzi che vengono a prelevare il rifiuto trattato nell’impianto di selezione”.

Riqualificazione delle aree a verde

Un altro punto dell’atttività: “Riqualificazione delle aree a verde mediante messa a dimora di prato, essenze arboree, arbustive e fiorite. Tutte le aree a verde riqualificate da questa società sono state dotate di idoneo impianto di irrigazione centralizzato ed è stata programmata ed effettuata la

manutenzione settimanale di ogni area tramite interventi di rasatura del prato, concimazione,

trattamenti fitosanitari e la cura di tutte le essenze presenti”.

Interventi di riqualificazione di sette villette comunali

Ecco le villette comunali:

“Villetta Felicia Bartolotta: rifacimento delle pavimentazioni mancati o ammalorate, ripristino

delle scalinate, demolizione e smaltimento di due strutture abbandonate all’interno dell’area,

raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti, realizzazione dei cancelli necessari alla

delimitazione dell’area.

delle scalinate, demolizione e smaltimento di due strutture abbandonate all’interno dell’area, raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti, realizzazione dei cancelli necessari alla delimitazione dell’area. Villetta Bartolomeo Colleoni: raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti,

realizzazione dei cancelli necessari alla delimitazione dell’area.

realizzazione dei cancelli necessari alla delimitazione dell’area. Villetta Rione Taormina: rifacimento delle pavimentazioni mancati o ammalorate, ripristino delle

scalinate, raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti.

scalinate, raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti. Villetta Piazza Giuffrè: rifacimento delle pavimentazioni mancati o ammalorate, ripristino delle

scalinate, raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti, posa in opera di quattro panchine,

regolarizzazione di tutte le aiuole presenti e posa di ciglionetto a delimitazione.

scalinate, raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti, posa in opera di quattro panchine, regolarizzazione di tutte le aiuole presenti e posa di ciglionetto a delimitazione. Villetta Case Gialle: raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti, realizzazione dei

cancelli necessari alla delimitazione dell’area.

cancelli necessari alla delimitazione dell’area. Villetta San Licandro: raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti, realizzazione dei

cancelli necessari alla delimitazione dell’area.

cancelli necessari alla delimitazione dell’area. Villetta Anfiteatro Sperone: rifacimento delle pavimentazioni mancati o ammalorate, ripristino

delle scalinate, raccolta e smaltimento di detriti e attrezzature presenti”.

Altre attività

“Eliminazione delle erbe infestanti insistenti sulle strade, nelle ville, nei cimiteri, nelle scuole, negli impianti

sportivi e negli spazi verdi di pertinenza del Comune. Attività di pulizia manuale dei litorali e di tutti gli

accessi in spiaggia anche con l’ausilio di mezzi meccanici doveè necessario e possibile”.

“Servizi in aree non di competenza:

1) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLETTE COMUNALI – COMUNE DI MESSINA.

2) SERVIZI VERDE SCARPATA CRISTO RE.

3) SERVIZI VERDE POLO ARTIGIANALE LARDERIA.

4) SERVIZI VERDE MURO VIALE ITALIA”.

