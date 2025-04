Messina si aggiudica la Coppa della Province di tennis under 10

La selezione provinciale nel fine settimana al Ct Vela ha superato Palermo in semifinale e Catania in finale, entrambe le formazioni andranno alla fase di macro area sud

MESSINA – Presso il circolo del Ct Vela Messina la formazione peloritana si aggiudica per il terzo anno consecutivo il titolo regionale. La final four ha visto impegnate Palermo affrontato in semifinale e Catania in finale, che aveva superato Ragusa. Questi i giovanissimi messinesi, capitanati dai tecnici Nazionali Fabio Branca e Carmelo Arasi: Piermario Delia, Alessandro Onorato, Allegra Ferlazzo, Gabriele Gregorio, Emma Gregorio del Ct Vela Messina; Emanuele Fucile, Asia Arena, Ludovica Mammoliti, Arianna Salvo, Alessandro Salvo, Sofia Berenato e Mattia Lombardo del Circoletto dei Laghi; Elia Polistena e Francesco Cambria del NCT Vela Milazzo e Luna Ceraolo del Ct Brolo.

La finale si è decisa all’ultima per 5 incontri a 4, ottenuta con grande caparbietà e senso di squadra, che questi piccoli campioncini hanno sempre dimostrato in questi ultimi tre meravigliosi anni, riuscendo a superare anche le difficoltà dell’ultimo minuto, quando hanno dovuto rimboccarsi le maniche per il forfait improvviso di due titolari per la finale. Le selezioni di Messina e Catania rappresenteranno la Sicilia alla prossima fase di Macro Area Sud.

Così coach Carmelo Arasi: “Siamo più che soddisfatti di questi straordinari piccoli campioncini, che con le loro prestazioni, ma soprattutto con il loro essere bambini, con qualche lacrima e tanti sorrisi, ci rendono tanto orgogliosi non solo dei loro risultati sportivi. Io e Fabio (Branca, ndr), che abbiamo il privilegio di guidarli in questo percorso di formazione e di crescita, siamo felici di vivere con loro queste immense ed indescrivibili emozioni. Siamo contenti per i loro splendidi genitori, parte fondamentale della squadra, per la serenità che trasmettono loro in questa delicata fase di crescita sportiva. Condividiamo questo storico successo con tutti i tecnici di questi favolosi ragazzi e con le loro società. Dedichiamo il successo del 2025 al nostro delegato provinciale, Giovanna Famà, e anche oggi, per ciò che ha seminato negli anni e che ci ha dato umanamente, il nostro pensiero va come sempre a Roberto Branca, che sentiamo sempre con noi, in ogni istante, e che dopo questa ennesima vittoria, ci avrebbe regalato un sorriso bonario di approvazione”.