Messina si aggiudica la Coppa delle Province Under10 di tennis

La giovane formazione peloritana guidata dai maestri Arasi e Branca bissa il successo del 2023

PALERMO – Sul campo centrale del Country Time Club è andata in scena la premiazione della fase regionale della Coppa delle Province 2024 riservata ai nati dal 2014 al 2016, alcune sfide si sono giocate anche al Tc2 sempre a Palermo. La provincia di Messina, con la selezione operata dai maestri Carmelo Arasi e Fabio Branca, bissa il successo del 2023 e lo fa superando in finale Catania. Entrambe le compagini staccano quindi il pass per la fase di macroarea sud. Terzo posto per Palermo, quarta Siracusa, quinta Trapani, sesta Caltanissetta/Enna, settima Agrigento e ottava Ragusa.

Questi i nomi dei piccoli tennisti messinesi che hanno ottenuto questo importante trionfo: Alessandro Onorato, Maia Artemisia, Carlotta Palano Quero, Marta Mammoliti, Sofia Berenato, Arianna Salvo, Piermario Delia, Emanuele Fucile, Asia Arena, Ludovica Mammoliti, Gabriel Consolo, Lorenzo Nucita, Giovanni Greco, Alessandro Salvo ed Elia Polistena. Assente per motivi di salute ma fa parte della squadra Luna Ceraolo.

La giovane formazione peloritana ha iniziato la corsa alla conferma del titolo superando nettamente per 9-0 la rappresentativa di Agrigento. In semifinale poi ha superato per 8-1 Siracusa, staccando quindi il pass per la fase macro area sud di fine maggio che si disputerà a Napoli o Bari, ancora non è stabilito. All’atto conclusivo la finale si chiude al quinto punto conquistato dai peloritani con Catania, la provincia sfidante che aveva superato Palermo in semifinale poi terza battendo Siracusa, che si ferma ad 1.

Alla premiazione presenti il delegato provinciale Giovanna Famà, subentrata nella carica a Roberto Branca compianto predecessore che è stato ricordato insieme a Gabriele Palpacelli che nei giorni scorsi ha compiuto due anni dalla scomparsa. Oltre a tutti i delegati provinciali era presente alla premiazione anche Germano Di Mauro responsabile nazionale settore under 16 femminile e tecnico di microarea Sicilia e Calabria.