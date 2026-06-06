Messina si mette in gioco: a Villa Dante il “Villaggio dello Sport”

Appuntamento domani, 7 giugno, in occasione della Giornata nazionale 2026. Ci saranno 30 società: il programma

MESSINA – Domani, domenica 7 giugno, il polmone verde di Villa Dante si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. A partire dalle ore 10.00, Messina celebrerà la Giornata Nazionale dello Sport 2026, un appuntamento imperdibile che promette di unire l’intera comunità nel segno del benessere, del divertimento e dell’inclusione sociale. L’iniziativa, istituita dal CONI e celebrata ogni anno nella prima domenica di giugno su tutto il territorio italiano, vedrà anche lo Stretto protagonista. L’evento è promosso dal CONI Messina con al fianco il Comune di Messina e vedrà la partecipazione attiva di oltre 30 società sportive locali.

Un programma per tutti: oltre 15 discipline da provare

Per l’intera giornata, cittadini di tutte le età, dalle famiglie con bambini ai giovani appassionati, avranno la possibilità non solo di assistere a esibizioni di alto livello, ma di mettersi in gioco in prima persona. Grazie alla presenza di tecnici, istruttori federali e atleti, sarà possibile effettuare prove gratuite e partecipare ad attività promozionali di svariate discipline. La mappa delle attività distribuite all’interno di Villa Dante sarà ricchissima e toccherà sport per tutti i gusti: da calcio, basket, tennis e atletica leggera alle arti marziali. Ci saranno anche discipline acquatiche come canottaggio, vela e windsurf, ma anche il tiro con l’arco e il tennistavolo, oltre a yoga, fitness, flag football, baseball e tanto altro. Tutto questo grazie alle federazioni presenti e ai tanti enti di promozione sportiva del territorio.

Lo sport come motore di inclusione

Al di là dell’aspetto puramente atletico, la manifestazione vuole accendere i riflettori sul valore sociale e formativo della pratica sportiva, intesa come diritto fondamentale di ogni cittadino e come formidabile strumento di crescita personale. Alessandro Arcigli, delegato provinciale Coni Messina, ha dichiarato :”La Giornata Nazionale dello Sport è una grande festa dello sport italiano che unisce territori, associazioni e cittadini, promuovendo la pratica sportiva come elemento fondamentale per la crescita delle persone e della comunità”. L’appuntamento è quindi fissato per domani, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10.00 a Villa Dante.