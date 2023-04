Messina si prepara ai croceristi: domenica la prima nave, Largo Minutoli recintato per lavori - Tempostretto

Reti arancioni di fronte Palazzo Zanca, dove sorgerà il nuovo terminal per le crociere. Turisti in città già a Pasqua: poi l'accelerata con 8 navi in 12 giorni

MESSINA – Forse lievemente in ritardo, ma ci siamo: Largo Minutoli sarà sistemato per accogliere i croceristi, ormai davvero alle porte. L’area di fronte Palazzo Zanca, sulla via Garibaldi, è stata parzialmente recintata con le ormai celebri reti arancione. Un nuovo cantiere in pieno centro, che però si punta a chiudere subito visto che tra poche ore arriveranno già le prime navi.

La prima nave arriverà domenica

Secondo i programmi delle compagnie turistiche cittadine, la prima crociera ad attraccare a Messina sarà la Oceania Riviera, domenica 9 aprile, nel giorno di Pasqua, con 800 passeggeri a bordo. Poi mercoledì 12 arriverà la Viking Star, ma sarà da martedì 18 il vero avvio della stagione, con un vero tour de force che vedrà 8 navi alternarsi in 12 giorni, fino alla fine del mese: la Msc World Europa, la Star Pride, l’Arcadia, la Viking Sky, la Viking Neptune, nuovamente la Msc World Europa, e infine la Azura, la Marina e la Viking Saturn. In totale si parla di poco meno di 25mila turisti.

Il primo di febbraio era stato l’assessore a Cultura e Turismo, Enzo Caruso, ad annunciare che la stagione si sarebbe aperta tra fine marzo e inizio aprile e in effetti, è così. Ora resta da capire quando sarà pronto il terminal, che ospiterà anche 8 stand delle agenzie, 4 per “lato” della piazza, dividendo gli spazi in aree per chi resta in città a piedi e per chi, invece, vuole provare escursioni con pulmini e bus turistici. Intanto l’area è stata recintata, si spera soltanto per pochi giorni, per farsi trovare pronti al meglio all’arrivo dei croceristi.