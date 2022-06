Messina si prepara al concerto di Vasco: l'elenco delle limitazioni viarie - Tempostretto

Divieti di sosta, di transito, parcheggi e navette ATM: tutto ciò che c'è da sapere sulla viabilità in programma da giovedì 16 alle 3 di sabato 18

MESSINA – Pochi giorni ancora al concerto di Vasco Rossi. Messina si prepara ad ospitare il rocker ancora una volta, facendo riecheggiare allo stadio Franco Scoglio la musica di uno degli artisti che hanno fatto la storia italiana. Un grande evento che tornerà in città dopo il periodo della pandemia e che vedrà un gran numero di limitazioni viarie per far defluire il traffico nella maniera più scorrevole possibile.

Sarà vietata la sosta dalle 17 di giovedì 16 alle 3 di sabato 18 su entrambi i lati della strada compresa tra via Sacra Famiglia e lo stadio. Sulla strada di accesso al Palasport, via degli Agrumi, oltre che tra la SS114 e il Palasport vigerà invece il divieto di transito dalle 17 del venerdì e fino alle 3 di sabato. Vie dei Gelsomini, delle Essenze e Noria saranno chiuse dalla Polizia municipale e le Associazioni di volontariato, con idonee barriere, dalle 8 di venerdì 17 alle 3 di sabato 18. E ancora saranno vietati il transito veicolare ad eccezione dei veicoli autorizzati, nel tratto a monte del Palasport S. Filippo, in direzione dello stadio; e la sosta, su entrambi i lati, con zona rimozione coatta, in tutta la strada arginale (via degli Agrumi).

Sulla bretella dello svincolo S. Filippo, dalle 11 di venerdì 17 alle 3 di sabato 18 sarà interdetto l’accesso alla strada, in corrispondenza dell’intersezione con l’ex S.S. 114, ad eccezione dei veicoli delle forze dell’ordine, di quelli in servizio di emergenza, di MessinaServizi Bene Comune s.p.a. (per l’espletamento del servizio di raccolta rifiuti), dei taxi, dei mezzi autorizzati e dei veicoli a servizio di persone diversamente abili munite di apposite contrassegno che devono assistere al concerto, e dovranno sostare negli apposite stalli ad essi riservati nelle varie aree di parcheggio. I veicoli privati, che dovranno raggiungere le aree di parcheggio di pertinenza dello stadio S. Filippo, denominate rossa, verde e gialla dovranno accedervi dal percorso autostradale con uscita allo svincolo di “S. Filippo”, provenendo dalla direzione di marcia Catania – Palermo.

Dalle 11 di venerdì 17 alle 3 di sabato 18, ad eccezione degli autobus privati per il trasporto degli spettatori, dei taxi, dei veicoli delle forze dell’ordine, di quelli in servizio di emergenza e autorizzati, saranno interdetti la carreggiata in direzione di marcia monte-valle della bretella dello svincolo S. Filippo a valle della rotatoria-valle dell’area di parcheggio rossa; gli accessi alla bretella, dei veicoli provenienti dalle aree di S. Lucia sopra Contesse; e il sottopasso pedonale di collegamento tra l’area di parcheggio denominata rossa e via degli Agrumi.

Sempre dalle 8 di venerdì 17 alle 3 di sabato 18, per esigenze e su disposizione delle forze dell’ordine, è stata predisposta l’apertura del varco sito all’altezza dell’area di “parcheggio verde” che divide le due carreggiate della bretella di collegamento allo svincolo S. Filippo; e interdetto il transito veicolare dalle 11 di venerdì 17 alle 3 di sabato 18, nella rotatoria-monte dell’area di “parcheggio rosso”, al fine di obbligare i veicoli provenienti dalle aree di parcheggio di pertinenza dello stadio (gialla, verde e rosso) ad immettersi nello svincolo “S. Filippo”, in direzione della tangenziale. La bretella in direzione monte-mare sarà fruibile esclusivamente dagli autobus privati, dai mezzi di soccorso e dalle forze dell’ordine.

Dalle 17 di giovedì 16 sino alle 3 di sabato 18, nella strada di collegamento tra la bretella dello svincolo S. Filippo e la strada provinciale Santa Lucia, sarà vietata la sosta, su entrambi i lati. Dalle 8 di venerdì 17 alle 3 di sabato 18 sarà interdetto il transito veicolare, per consentire lo stazionamento degli autobus privati provenienti dal circuito autostradale; nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore – contrada Baglio ed il “parcheggio verde” dello Stadio, vigerà dalle 17 di giovedì 16 alle 3 di sabato 18 il divieto di sosta, e dalle 8 di venerdì 17 alle 3 di sabato 18 sarà vietato il transito veicolare; e sarà vietata la sosta dalle ore 17 di giovedì 16 alle 3 di sabato 18 nelle vie Marco Polo e Consolare Pompea, nel tratto compreso tra le vie Minissale e Rotonda, lato mare.

In occasione dell’evento per l’intera giornata di venerdì 17 e sino alle 3 di sabato 18, saranno istituite le fermate autobus navetta dell’ATM sul lato nord di via Sacra Famiglia, tra l’ex S.S. 114 e l’intersezione con la via R. Livatino, in prossimità della chiesa, vietando la sosta, con zona rimozione coatta, dalle 17 di giovedì 16 alle 3 di sabato 18, per lo sbarco dei passeggeri. L’area destinata alla sosta degli autobus sarà delimitata con idonee barriere e presidiata da personale dell’ATM.

Dalle 14 sempre di venerdì 17 sino alle 3 di sabato 18 e comunque fino al termine dell’esigenza e su disposizione della Polizia Municipale, sarà vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, in via La Farina, via U. Bonino, via Taormina, via A. Celi, via G. La Pira ex S.S. 114, e in tutto il tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” di Tremestieri ed il viale Europa. Quelli provenienti dalla direzione nord-sud dovranno proseguire la marcia impegnando il viale Europa e lo svincolo autostradale di Messina Centro, mentre quelli provenienti dalla direzione sud-nord dovranno immettersi nello svincolo autostradale di Tremestieri.

Inoltre dalle 23 di venerdì 17 e fino alla normalizzazione del traffico sarà vietato il transito nelle vie Taormina e A. Celi, nel tratto compreso tra via viale Gazzi e la bretella di accesso allo svincolo autostradale S. Filippo; e in via G. La Pira, nel tratto compreso tra via S. Lucia e la bretella di accesso allo svincolo di S. Filippo, in direzione di Marcia sud-nord; sempre dalle 23 di venerdì 17, i veicoli provenienti dallo vincolo S. Filippo potranno transitare in via G. La Pira e nella ex S.S.114 esclusivamente in direzione di Marcia nord-sud; sarà istituito poi il senso unico di circolazione in direzione di marcia monte-mare nelle vie S. Lucia e Comunale Zafferia, tra la via Consolare Valeria e via G. La Pira. Infine saranno disponibili le aree di parcheggio gestite dall’ATM S.p.A. che verranno collegate allo stadio “F. Scoglio” con servizio di bus navetta dai parcheggi ZIR, Villa Dante, Cavalcavia F.S. Cavallotti, Annunziata Ovest e Annunziata Est.