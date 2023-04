Messina si presenta al Vinitaly con due mari e tre... Doc - Tempostretto

Una degustazione di vini Doc Malvasia delle Lipari, Mamertino e Faro per promuovere il turismo d'esperienza

Il sistema vino del messinese – l’unico in grado di poter vantare tre Doc distribuite tra la terra ferma e le Eolie: Doc Malvasia delle Lipari, Doc Mamertino e Doc Faro – può generare sinergie tra territori viticoli, strutture ricettive e ristorazione. Le istituzioni locali hanno il compito di stimolarne il funzionamento, anche fuori dalla stagione balneare e, soprattutto, rafforzare il valore del turismo d’esperienza centrato sul vino e sulla cucina. Se ne è parlato a Verona, durante il Vinitaly, nella meeting hall del Padiglione Sicilia. Presente il sindaco di Messina, Federico Basile, che ha incontrato giornalisti e ospiti all’incontro sul tema: “Messina promuove: Due Mari Tre Doc”, promosso in collaborazione con Sicindustria Messina e i tre Consorzi di Tutela dei vini della provincia.

“Il dovere delle Istituzione è quello di essere parte attiva e promotrice della buona economia del territorio – ha affermato il sindaco Basile – e la nostra presenza al Vinitaly 2023 vuole esserne una prova concreta di vicinanza e sostegno, consapevoli che questo settore esprime sempre più qualità, distinzione e riconoscibilità per il territorio e le sue comunità produttive”

E’ stato il giornalista Sommelier Andrea Amadei, di Rai Radio 2 Decanter e collaboratore di Antonella Clerici per “E’ sempre Mezzogiorno” a condurre la degustazione-confronto tra i relatori che ha fatto emergere “la bellezza e l’unicità dei luoghi di produzione, la grande tradizione della cucina messinese e un sistema dell’ospitalità che punta sul turismo d’esperienza”. Ad intervenire, il presidente del Consorzio del Mamertino, Flora Mondello, Enza la Fauci per la Doc Faro e Mauro Pollastri per la Malvasia delle Lipari. L’enologo siciliano Tonino Guzzo con Amadei ha condotto la degustazione dei vini.

“L’obiettivo di Sicindustria Messina – sottolinea il presidente Pietro Franza – è sempre stato quello di promuovere le eccellenze del nostro territorio, in un mondo in continua evoluzione. Messina e la sua provincia, con Taormina, le Eolie, la costa tirrenica e il Parco dei Nebrodi costituiscono un’offerta turistica eclettica e di pregio, immersiva nella natura di luoghi straordinari per paesaggio e bellezza. Il turismo è una parte rilevante del nostro Pil e può solo migliorare. Serve una maggiore formazione e informazione e troveremo, insieme alle filiere, i giusti strumenti per assicurare quel salto di qualità oggi atteso da questo target di turismo d’esperienza”.

Anche la Camera di Commercio di Messina sarà coinvolta attivamente nel progetto, a partire dalla creazione di un format di richiamo condiviso dai tre territori viticoli della provincia. Oltre cinquanta piccoli e medi produttori, ognuno con la propria capacità e il proprio “saper fare artigianale” che ha sempre distinto queste “famiglie del vino”, come le ha raccontate, Flora Mondello, presidente del Consorzio del Mamertino, promotore principale dell’iniziativa al Vinitaly 2023. “Il nostro compito – ha concluso il sindaco Basile – è ampliare la capacità di distribuzione del turismo verso nuove destinazioni, secondo itinerari che vertono sull’enoturismo, sulle produzioni di tradizione e sulla ristorazione del territorio. Vogliamo mettere insieme le Doc in una serie di appuntamenti ed iniziative che rendano il buon vino e il buon cibo quell’attrattore di felicità che la Sicilia esprime in tutte le sue dimensioni”.

