Marco Ipsale

Ex Samar di Contesse. Corsa contro il tempo per salvaguardare costa, sicurezza e decoro urbano

martedì 27 Gennaio 2026 - 14:00

Il presidente della II Municipalità chiede interventi urgenti per la demolizione dei fabbricati pericolanti dopo i danni causati dal ciclone Harry

MESSINA – Un tempo cuore pulsante di un complesso industriale, l’area ex Samar è ora ridotta a un relitto fatiscente. Lo scorso 23 dicembre il Dipartimento comunale Servizi Ambientali ha formalizzato l’accertamento dell’anticipo del 20% del finanziamento destinato alla riqualificazione della costa di Contesse, con la demolizione dei capannoni.

Ora il presidente della II Municipalità, Davide Siracusano, pone con urgenza la necessità di intervenire sull’area demaniale marittima di Contesse.

L’allarme dopo il ciclone Harry

La situazione, già allarmante, ha subìto un aggravamento a seguito del ciclone Harry. Le onde e le raffiche furibonde hanno inferto danni alla viabilità costiera e alle strutture prossime alla linea di costa, trasformando quello dell’ex Samar in una minaccia concreta e immediata per la pubblica incolumità.

Appello per una gara d’appalto rapida

Siracusano chiede una decisa accelerazione delle procedure di gara d’appalto e dell’affidamento dei lavori, sfruttando le deroghe normative. L’obiettivo è di prevenire ulteriori rischi, scongiurare contaminazioni ambientali e restaurare il decoro di un litorale che merita di tornare a essere fiore all’occhiello di Messina.

