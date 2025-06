Messina si tinge di arcobaleno: oggi il corteo dello “Stretto Pride 2025”

Modifiche alla viabilità e misure adottate ai sensi dell’ordinanza sindacale per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana durante lo svolgimento della manifestazione

Giunto alla quinta edizione, lo “Stretto Pride” torna a colorare Messina con il suo messaggio di inclusione e diritti. La manifestazione, promossa da Arcigay Makwan con il sostegno del Comune di Messina, delle Partecipate e del gruppo Caronte & Tourist, si svolge quest’anno sotto lo slogan “Universalmente reali”. Un ricco programma di iniziative che culminerà con il tradizionale corteo. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 16.30 in piazza Antonello. Alle ore 17.30 partirà il corteo che, accompagnato da un autocarro, percorrerà corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e la carreggiata ovest di via Garibaldi fino a raggiungere Piazza Unione Europea, dove si concluderà intorno alle ore 21. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono stati disposti i seguenti provvedimenti viabili:

Divieti di sosta (con rimozione coatta), dalle ore 14 alle ore 21, a Piazza Antonello (con sosta dell’autocarro nel settore sud/ovest antistante Palazzo dei Leoni); Corso Cavour, tra via della Munizione/S. Camillo e via T. Cannizzaro; via T. Cannizzaro, tra corso Cavour e via Garibaldi; Via Garibaldi, carreggiata ovest (tra via T. Cannizzaro e via S. Camillo) e carreggiata est (tra largo Minutoli e via I Settembre); via Consolato del Mare e via S. Camillo (tra via Argentieri e via Garibaldi) e nell’area parcheggio autobus tra Piazza Duomo e corso Cavour.

Divieti di transito dalle ore 16 alle ore 21, vigeranno lungo Corso Cavour, piazza Antonello, via T. Cannizzaro, via Garibaldi (carreggiata ovest fino a largo Minutoli), e in tutte le strade che si immettono sul percorso del corteo; verranno poi posizionate barriere antisfondamento in corrispondenza dei principali incroci, con presidi dinamici a cura di ATM, AMAM, Protezione Civile e Polizia Municipale. Inoltre, è stato istituito il doppio senso di circolazione temporaneo sulla via Garibaldi, carreggiata est, nel tratto tra via I Settembre e largo Minutoli, con delimitazione dei sensi di marcia mediante segnaletica temporanea.

Infine, per garantire l’incolumità delle persone e la sicurezza urbana, nonché per prevenire e contrastare situazioni di pericolo connesse allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, il sindaco ha disposto con ordinanza numero 123 del 6 giugno 2025 il divieto di vendita, somministrazione e cessione a terzi di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5%, nonché di vendita, utilizzo e somministrazione di bevande o prodotti in contenitori di vetro e/o lattine e dell’uso di spray al peperoncino, nel raggio di 300 metri dal percorso del corteo, dalle ore 15 alle ore 21, e comunque fino alla conclusione dell’evento. Il provvedimento ordina anche ai titolari di distributori automatici di bevande attivi 24 ore su 24, situati lungo il percorso del corteo o nelle aree limitrofe, di provvedere alla disattivazione della distribuzione di bevande in lattina, in bottiglie di vetro e di bevande alcoliche, sempre nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 21.