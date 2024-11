Messina, s’indaga sul rogo alla concessionaria

Al vaglio le immagini della video sorveglianza. Il primo sopralluogo non ha rilevato tracce di incendio doloso

Messina – C’è la Squadra Mobile a lavoro sul rogo alla concessionaria auto C.S. Car di Mili, avvenuta tra ieri e stanotte. Gli investigatori della Questura stanno approfondendo in tutte le direzioni per verificare se si sia trattato di un incidente o se dietro c’è qualcosa di più.

Al vaglio in particolare i frame dell’impianto di video sorveglianza, sia quelle dell’esercizio commerciale che quelle presenti in zona. Fondamentale sarà il report completo delle analisi dei Vigili del Fuoco sulle cause del rogo, partito da una singola auto poi propagatasi agli altri mezzi.

Il primo sopralluogo dei pompieri intervenuti per domare l’incendio scoppiato nel piazzale espositivo della concessionaria non ha evidenziato elementi che fanno pensare all’origine dolosa: non c’erano bottiglie incendiari né inneschi immediatamente visibili.

La Polizia ha già ascoltato il titolare della rivendita C.S. Car che ha negato richieste estorsive e ha spiegato di non avere sospetti su chi, eventualmente, potrebbe aver innescato l’incendio.