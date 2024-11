Mili, sei auto a fuoco nella notte in una concessionaria

Intervento dei vigili del fuoco a Messina sud e indagini in corso sulle cause

MESSINA – Sei macchine in fiamme in una concessionaria. I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti questa notte, intorno alle due, per estinguere l’incendio delle autovetture nel piazzale espositivo di una concessionaria della zona sud di Messina, a Mili Marina, C.S. Car.

La squadra, con autopompa serbatoio (Aps), ha estinto l’intero rogo evitando che si propagasse ulteriormente. La sala operativa ha inviato anche una seconda autobottepompa (Abp) per garantire una maggiore capacità idrica.

Presente una pattuglia della polizia. Le cause sono in fase di accertamento. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area coinvolta, i vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle 4.