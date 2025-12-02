Messina. I Sistemi Informativi Comunali migrano al Cloud

Servizi online interrotti dal 6 all'8 dicembre

MESSINA – Nell’ambito della Misura 1.2 del Pnrr dedicata alla migrazione al cloud delle Pubbliche Amministrazioni, nel fine settimana del 6–8 dicembre verrà effettuato il trasferimento dei sistemi informativi comunali di Messina verso la nuova infrastruttura cloud, che consentirà di offrire servizi digitali più moderni, sicuri ed efficienti. Per ridurre al minimo i disagi all’utenza e agli uffici, l’intervento è stato programmato in giorni non lavorativi. Le operazioni inizieranno nella tarda serata di venerdì 5 dicembre e proseguiranno l’intera giornata di sabato 6 dicembre. A seguire, nelle giornate del 6, 7 e 8 dicembre, saranno svolte le attività di verifica e stabilizzazione della piattaforma cloud.

Durante tutta la finestra di migrazione non saranno disponibili i servizi online rivolti ai cittadini, tra cui in particolare lo Sportello Telematico.

Il ripristino completo di tutti i servizi digitali è previsto per lunedì 9 dicembre, a partire dalle ore 7.

“L’investimento nel cloud rappresenta un passo fondamentale nella modernizzazione della macchina comunale. Stiamo costruendo una città più connessa, più sicura e più vicina ai bisogni dei cittadini. Questa migrazione permetterà di offrire servizi digitali più rapidi, affidabili e allineati agli standard nazionali ed europei”, dichiara il sindaco Federico Basile.

“La transizione al cloud – aggiunge l’assessore alla Digitalizzazione, Roberto Cicala – è un’operazione strategica che migliorerà radicalmente la qualità e la continuità dei nostri servizi interni e in rete. È un processo complesso ma necessario, che ci consentirà di superare i limiti delle infrastrutture tradizionali e garantire maggiore sicurezza e resilienza. Siamo al lavoro per rendere il disagio minimo e offrire, già dai prossimi giorni, un ambiente digitale più efficiente per tutti”.

Il direttore generale Salvo Puccio, nell’ambito del coordinamento operativo degli interventi Pnrr, sottolinea: “Questa migrazione rappresenta una delle azioni più rilevanti del percorso di trasformazione digitale previsto dal Pnrr. Il lavoro di integrazione tra uffici, tecnici e fornitori ha permesso di costruire un modello organizzativo più moderno e orientato all’innovazione. Il passaggio al cloud – aggiunge Puccio – non è solo un adeguamento tecnologico, ma un investimento strutturale che renderà l’intera macchina amministrativa più efficiente e capace di rispondere con rapidità ai bisogni dei cittadini”.