Messina. Smart parking, subito le prime critiche

Il consigliere Dario Carbone chiede chiarimenti in Commissione consiliare

Il consigliere comunale Dario Carbone ha richiesto una seduta urgente della I Commissione Consiliare avente ad oggetto la tematica viabilità e lavori pubblici, alla presenza dell’assessore Mondello e del Cda dell’Atm Spa, al fine di ottenere dei chiarimenti in ordine all’avvio del sistema Smart parking.

“Ho ricevuto già molte segnalazioni da parte di cittadini messinesi allarmati che hanno rilevato dei disservizi correlati all’avvio in data odierna del sistema Smart parking in centro ed è opportuno che l’amministrazione comunale e la società Atm chiariscano alcuni aspetti del servizio” ha dichiarato Carbone.

Numero stallo su app

“In primo luogo sembrerebbe che le app che quasi tutti i cittadini utilizzano per il servizio non consentano l’inserimento del numero dello stallo creando confusione tra i fruitori del servizio” continua Carbone. (Abbiamo fatto la prova con Mooney Go e funziona regolarmente, ndr).

I residenti

“Inoltre i possessori del pass residenti non sono stati correttamente informati su quelli che dovranno eventualmente essere i loro adempimenti e temono contravvenzioni nonostante siano in possesso del titolo che gli consente di parcheggiare in qualsiasi stallo all’interno di un determinato lotto” continua Carbone.

Pittura non visibile

“Ulteriormente non posso che segnalare – come già fatto in precedenza – come la pittura utilizzata per la numerazione di tantissimi stalli non sia più visibile non consentendo di comprendere il numero da inserire nel parcometro e tale situazione è destinata a degenerare con il trascorrere del tempo” incalza Carbone.

“Per tutte queste motivazioni ritengo fondamentale un confronto con il Consiglio Comunale anche per valutare soluzioni condivise per risolvere le problematiche sopra rappresentate” conclude Carbone.