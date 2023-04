Messina social city, avviso di selezione per operatori socio-sanitari - Tempostretto

Contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; le domande dovranno essere presentate dal 3 al 9 maggio

MESSINA – È pubblicato all’Albo pretorio del Comune ed è consultabile sul sito istituzionale alla Sezione Informazioni, l’Avviso Pubblico dell’Azienda speciale Messina Social city relativo ad una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di idonei per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di operatori socio-sanitari di categoria C, livello economico 2 (Cat. C2) del Ccnl Cooperative sociali. L’incarico per esigenze temporanee è legato all’espletamento dei servizi affidati, nonché per sostituzioni, emergenze o qualunque altra evenienza non programmabile. E’ possibile accedere alla piattaforma digitalizzata esclusivamente attraverso il Sistema pubblico di Identità digitale (Spid). L’avviso ha per oggetto la formazione di una graduatoria di idonei selezionati per soli titoli, da utilizzare per un biennio decorrente dalla data della sua approvazione, per la stipula dei predetti contratti. La domanda dovrà essere presentata tra le ore 00.00 del 03 maggio 2023 e le 23.59 del 09 maggio 2023 che è termine perentorio improrogabile, a pena di esclusione, sulla piattaforma telematica raggiungibile dal seguente link: https://selezioneossmsc.comune.messina.it/ .

Potranno presentare domanda per partecipare alla selezione coloro i quali alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda fissato dall’avviso, risultino in possesso dei requisiti generali e specifici.

Requisiti generali:

a) Essere cittadini italiani o cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea; b) Essere familiari di cittadini Ue con cittadinanza di un paese extra Ue, titolari del diritto di soggiorno in Italia; c) Essere stranieri titolari dello status di rifugiato o godere di protezione sussidiaria; d) Essere stranieri titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; e) Eetà non inferiore a 18 anni; f) Possedere idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale oggetto dell’avviso; g) Non avere riportato condanne penali, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi presso una pubblica amministrazione; h) Non essere stati destituiti, dispensati o aver subito licenziamento disciplinare da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico economico o da una società in house; i) Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ente pubblico economico o società in house; j) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza se il candidato non è cittadino italiano; k) Non essere stato escluso dal godimento dell’elettorato attivo; l) Possedere adeguata e documentata conoscenza della lingua italiana, qualora il candidato sia uno straniero UE o non-UE.

Requisiti specifici:

a) Diploma di scuola media inferiore; b) Attestato di avvenuto conseguimento del titolo di Operatore socio-sanitario.

Eventuali titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano e devono essere documentati da idonea.