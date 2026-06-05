Messina Social City cerca assistenti bagnanti: al via le selezioni per la graduatoria biennale

Avviso per titoli, domande solo online entro il 16 giugno

Una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata alla creazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di assistenti bagnanti, categoria A, livello economico 2 (CAT. A2) del Ccnl Cooperative Sociali.

L’ha indetta Messina Social City e la graduatoria che verrà formata avrà una validità biennale. Sarà utilizzata per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a ventiquattro mesi, per far fronte a esigenze temporanee, sostitutive, emergenziali o legate a specifici progetti dell’azienda.

Requisiti e partecipazione

Per partecipare al bando, gli aspiranti candidati devono essere in possesso di requisiti generali — tra cui la maggiore età, l’idoneità psico-fisica e l’assenza di condanne penali — e di un requisito specifico essenziale: il brevetto di assistente bagnante Mip (Marina Italiana salvataggio Protezione civile) in corso di validità.

Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma digitale dedicata a partire dalle ore 12 del 4 giugno 2026 e fino alle ore 18 del 16 giugno 2026. L’accesso al portale sarà consentito solo tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o della Carta d’Identità Elettronica (Cie). È inoltre previsto il versamento di un contributo di segreteria pari a 10 euro, da fare tramite il sistema PagoPA al momento della compilazione dell’istanza.

Criteri di valutazione

La selezione avverrà per soli titoli, con un punteggio massimo complessivo di 100 punti. Il software di gestione della piattaforma assegnerà il punteggio sulla base di Titoli di servizio: fino a 98 punti (0,06 punti per ogni giorno di servizio prestato come assistente bagnante in enti pubblici o privati); Titoli di aggiornamento e altri titoli: fino a 2 punti, suddivisi tra attestato Blsd (Supporto vitale di base e defibrillazione – 1 punto) e conclusione di progetti di tirocinio di inclusione sociale (1 punto).

Una volta pubblicata la graduatoria sul sito ufficiale, i candidati avranno cinque giorni di tempo per presentare eventuali istanze di riesame del punteggio. I contratti saranno gestiti con procedure rapide, che prevedono la comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (Pec).