Messina Social City, da Russo e Calabrò "richiesta urgente di verifica della regolarità dei bandi" - Tempostretto

Il sindaco replica ai consiglieri Pd: "L'amministrazione si è impegnata a fare le opportune verifiche"

MESSINA – “I bandi di Messina Social City presentano degli aspetti critici, in relazione ai criteri di selezione. Lunedì 21 novembre presenteremo al sindaco e ai competenti organi amministrativi richiesta urgente di attivare le opportune iniziative volte alla verifica della regolarità degli stessi bandi“. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali del Partito democratico Antonella Russo e Felice Calabrò. Il riferimento è all’avviso di selezione per titoli, con la formazione di graduatorie, per l’assunzione a tempo determinato di vari profili professionali e categorie per esigenze temporanee e nuove progettualità dell’Azienda Speciale Messina Social City.

Basile: “Impegno dell’amministrazione a fare le opportune verifiche”

Da parte sua il sindaco di Messina, Federico Basile, raggiunto da Tempostretto, tiene a precisare: “Abbiamo già fatto due incontri con i sindacati e, dall’ultimo verbale con i sindacati, si evince l’impegno dell’amministrazione a effettuare le opportune verifiche e le consequenziali azioni“.

Russo e Calabrò: “Continuità del servizio e salvaguardia dell’occupazione i nostri obiettivi”

Scrivono gli avvocati e consiglieri Russo e Calabrò: “Dallo studio dei bandi per la copertura dei diversi profili di cui alla selezione in oggetto (Osa- Asacom- Assistenti sociali – Operatori – Educatori – Animatori – Psicologi- Autisti – Operai) e dalle conseguenti graduatorie pubblicate abbiamo acquisito la consapevolezza di alcune criticità. Criticità evidenziate per tempo dalle organizzazioni sindacali e che oggi si sono tramutate in realtà. Il nostro obiettivo è garantire in primo luogo la continuità del servizio nell’interesse dell’utenza – che ricordiamo, in buona parte dei casi, essere composta da cittadini in stato di bisogno e fragilità –, e salvaguardare la certezza occupazionale”.

Per i consiglieri del Pd, “le autorità politico-amministrative sono rimaste sorde rispetto alle preventive richieste sindacali. La situazione deve essere affrontata ora e risolta nel rispetto dei diritti di tutti gli interessati”. Da parte sua, il sindaco manifesta disponibilità a procedere alle opportune verifiche e vedremo come si evolverà il confronto.