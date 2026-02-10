Messina Social City lancia il progetto Bandiera Blu: bando per 40 assistenti bagnanti

Domande dal 16 al 23 febbraio, ecco i requisiti

MESSINA – 40 beneficiari potranno accedere a un percorso di formazione gratuito per il conseguimento del brevetto di assistente bagnanti. Messina Social City ha pubblicato un avviso pubblico nell’ambito del progetto “Bandiera Blu”, per potenziare i servizi di presidio e sicurezza lungo le spiagge della città, offrendo al contempo un’opportunità professionale ai giovani residenti.

I requisiti per la partecipazione

Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nel Comune di Messina e in possesso dell’assolvimento dell’obbligo scolastico. Tra i requisiti fondamentali figurano l’idoneità psico-fisica (attestata da certificato medico sportivo non agonistico) e l’assenza di condanne penali superiori a tre anni.

La selezione avverrà tramite una graduatoria basata su titoli di studio (fino a 15 punti per la laurea magistrale), titoli sportivi attinenti a discipline acquatiche e situazione economica familiare rilevata tramite Isee. In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà accordata al candidato più giovane.

Le prove fisiche e la struttura del corso

Prima dell’avvio delle lezioni, gli aspiranti assistenti bagnanti dovranno superare una prova pratica di idoneità al nuoto alla Piscina Cappuccini. Il test prevede 150 metri a tecnica libera, 50 metri nei tre stili principali (stile libero, dorso e rana), un tratto in apnea di 12,5 metri, lo stazionamento verticale per 20 secondi con le mani fuori dall’acqua e il tuffo di testa.

Il percorso formativo sarà suddiviso in due fasi: la prima dedicata al conseguimento del brevetto per piscina (P) e la seconda, in acque libere, per il rilascio del brevetto finale abilitante alla professione sul litorale. Gli enti di formazione che gestiranno i corsi dovranno garantire il rilascio del titolo entro il 17 aprile 2026.

Termini e modalità di presentazione

Le domande potranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato alle selezioni di Messina Social City, a partire dalle ore 9 del 16 febbraio 2026 ed entro le ore 18 del 23 febbraio 2026. Per l’accesso alla piattaforma è necessario essere muniti di identità digitale Spid o Carta d’identità elettronica (Cie).

L’avviso prevede anche una sezione dedicata agli enti di formazione accreditati, che potranno manifestare il proprio interesse a gestire i corsi nello stesso arco temporale previsto per i beneficiari.