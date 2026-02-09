 L'Acr ricontatta Romano, il tecnico sarà a Messina martedì mattina

Esonerato ma ancora "dipendente" del Messina, Pippo Romano domattina valuterà se riprendersi la panchina poco meno di un mese dopo

MESSINA – Una pec inviata questo pomeriggio all’ex tecnico del Messina. Pippo Romano, esonerato ma ancora a libro paga dell’Acr Messina, risponde presente e domattina sarà al campo di allenamento. Vedremo se sarà un matrimonio bis con lo stesso allenatore che ha portato fuori il Messina dal meno 14 riprendendosi la panchina dopo le quattro giornate di gestione Parisi.

O magari le parti, società e allenatore, si parleranno sancendo la rottura definitiva. In quel caso capiremo se la volontà dell’Acr è puntare su un nuovo volto oltre Parisi e Romano, con i soldi risparmiati da quest’ultimo, o si proverà ancora a dare fiducia a Parisi, anche se quest’ipotesi richiamando Romano sembra tramontare. Un nuovo nodo tecnico che torna in vigore ed è da sciogliere il prima possibile con domenica l’atteso derby dello Stretto a Reggio Calabria.

  1. Alex 9 Febbraio 2026 21:37

    Chiacchiere da bar… la politica a Messina, naviga nei bassifondi del dilettantismo… il benessere del popolo non passa sicuramente da questi signorotti… ma la politica è costruita dai tifosi, che spesso bazzicando in prima categoria, vedono il proprio Messi nel campetto di fango sotto casa e scusate il paragone con il mondo del calcio… ma la corruzione, quella si, che unisce quei due mondi… tifosi poveri e attori ricchi!

  2. Agoretta 9 Febbraio 2026 22:04

    Parisi gran bel giocatore ma attualmente non altrettanto come allenatore … in questa categoria la difesa non può difendere quasi totalmente a zona e lontana dalle marcature preventive … infatti l’ottimo Enna trovava sempre gli attaccanti liberi di prendere in velocità i nostri difensori che per questo sono diventati tutto ad un tratto dei bidoni … nel secondo tempo grazie a una marcatura più aggressiva, all’inserimento dell’unica vera prima punta di peso e di centrocampisti in grado di gestire palla hanno riequilibrato la partita anche se ormai era troppo tardi …

  3. angelo 10 Febbraio 2026 07:03

    Non andava distrutto l’ambiente e il clima che si era creato a prescindere dalle competenze e dalla professionalità a partire dal DS. Mancanza di esperienza da parte della società!

  4. Matteo Panarello 10 Febbraio 2026 08:40

    Purtroppo ho la netta sensazione che questa con questa società, siamo passati dalla padella alla brace, tanto fumo, ma scarsi rendimenti. Mi sa tanto che anche questi sono, sacchi vacanti parati a dritta…. “sacchi vuoti messi in piedi!!!!!!”

