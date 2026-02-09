L’Acr ricontatta Romano, il tecnico sarà a Messina martedì mattina

Esonerato ma ancora "dipendente" del Messina, Pippo Romano domattina valuterà se riprendersi la panchina poco meno di un mese dopo

MESSINA – Una pec inviata questo pomeriggio all’ex tecnico del Messina. Pippo Romano, esonerato ma ancora a libro paga dell’Acr Messina, risponde presente e domattina sarà al campo di allenamento. Vedremo se sarà un matrimonio bis con lo stesso allenatore che ha portato fuori il Messina dal meno 14 riprendendosi la panchina dopo le quattro giornate di gestione Parisi.

O magari le parti, società e allenatore, si parleranno sancendo la rottura definitiva. In quel caso capiremo se la volontà dell’Acr è puntare su un nuovo volto oltre Parisi e Romano, con i soldi risparmiati da quest’ultimo, o si proverà ancora a dare fiducia a Parisi, anche se quest’ipotesi richiamando Romano sembra tramontare. Un nuovo nodo tecnico che torna in vigore ed è da sciogliere il prima possibile con domenica l’atteso derby dello Stretto a Reggio Calabria.