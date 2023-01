Messina Social City, Oteri: "Ok 7 stabilizzazioni. Ma gli altri?" - Tempostretto

Il consigliere comunale contro il sindaco Basile: "Contesto la politica degli annunci dell'amministrazione". E chiede vengano stabilizzati altri 10 precari

MESSINA – “Nessuno deve essere lasciato indietro”. Il consigliere comunale Cosimo Oteri, recentemente passato dalla maggioranza al rifondare Forza Italia, ha deciso di chiedere a Messina Social City spiegazioni sulla mancata proroga di alcuni contratti in scadenza il 31 dicembre 2022. Prima esprime compiacimento “per la recente stabilizzazione di 7 dipendenti della Messina Social City”. Poi il consigliere parla di una proroga non arrivata “per oltre una decina di lavoratori”.

Oteri: “Basile aveva preso impegno di stabilizzare tutti”

“La stabilizzazione dei precari dipendenti delle partecipate comunali – spiega Oteri – è divenuta una questione di primaria importanza sia per le vite dei soggetti coinvolti che per la stessa funzionalità dell’azioni amministrativa delle aziende per cui lavorano”. Il consigliere ha presentato così un’interrogazione ufficiale il 4 gennaio scorso visto che “da parecchi mesi, anche su sollecitazione del Consiglio Comunale, l’amministrazione Basile aveva preso l’impegno di stabilizzare definitivamente tutti i

precari dipendenti della Messina Social” e che “pochi giorni prima del finire dell’ anno la stabilizzazione di 7 dipendenti precari era stata sbandierata dal Sindaco Basile come uno dei successi ottenuti durante il suo mandato”.

Oteri contro “la politica degli annunci di Basile”

Oteri attacca: “L’unica cosa certa sembra la mancata proroga di poco più di una decina di contratti, lasciando così i lavoratori che non hanno raggiunto i 24 mesi per una manciata di giorni, in questo pessimo stato”. Per questo il consigliere “contesta la politica degli annunci fin qui tenuta dall’amministrazione Basile” ed “esprime invece la propria vicinanza nei confronti dei lavoratori precari, oggi disoccupati e delle loro famiglie per la situazione in cui li ha costretti una cattiva politica”.

