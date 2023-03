Messina social city, selezione pubblica per l'individuazione del direttore generale - Tempostretto

Le istanze dovranno essere presentate entro l'1 aprile

MESSINA -Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale Messina social city ha reso noto l’avvio di una selezione pubblica per l’individuazione della figura di direttore generale per mezzo di procedura comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli e colloquio. Gli interessati dovranno far pervenire le domande tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo messinasocialcity@pec.it, entro le ore 23.59 dell’ 1 aprile2023. L’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Comune alla sezione Informazioni e all’indirizzo della Partecipata comunale https://www.messinasocialcity.it/. Tra i requisiti richiesti, i candidati dovranno essere in possesso di una documentata esperienza pluriennale maturata presso organismi ed enti pubblici o privati, con inquadramento dirigenziale in attività che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale, di coordinamento e di gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali.