Messina Social City, stato d’agitazione del personale

MESSINA – Stato d’agitazione del personale di Messina Social City. Lo comunicano Fp (Funzione pubblica) Cgil e Cisl Fp: “L’amministrazione valuta il pagamento della 14^ già dal luglio del 2024, ma noi insistiamo per il cambio contratto da cooperative sociali a funzioni locali e proclamiamo lo stato di agitazione. Ci sono una questione salariale e tanti nodi da sciogliere”. I segretari generale “rilanciano per il cambio contratto e attendono la convocazione in prefettura a seguito della proclamazione dello stato di agitazione del personale”.



Ecco la nota: “Il rinnovo del contratto delle cooperative sociali per il triennio 2023-2025 sottoscritto da Cigil, Cisl e Uil, tra i vari obiettivi raggiunti, ha avuto quello dell’istituzione della 14^ mensilità, la cui maturazione inizierà dal gennaio 2025. Apprendiamo che il sindaco ha scritto alla presidente della

Messina Social City, Valeria Asquini e al direttore generale, Salvo Puccio, chiedendo l’avvio di una contrattazione sindacale che consenta che l’ergogazione della 14^ già nel 2024. E tuttavia, nell’esprimere soddisfazione rispetto ad un’ipotesi che altro non è se non il frutto della contrattazione condotta a livello nazionale, ribadiamo la necessità di un cambio di contratto Questa la posizione dei segretari generali di Fp Cgil e Cisl Fp, Francesco Fucile e Giovanni Bicchieri”.

“Peraltro – sottolineano ancora i dirigenti sindacali – oltre al cambio di contratto, rimangono molti

nodi da sciogliere, tra i quali il rimborso chilometrico, l’indennità di turno, ecc. Ecco perché

abbiamo deciso di proclamare lo stato di agitazione dei lavoratori e siamo in attesa di una

convocazione in prefettura”.

