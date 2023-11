Messina Social City, stipendi in ritardo. Cgil e Cisl preoccupate - Tempostretto

Ottobre sarà pagato a breve ma i sindacati sono preoccupati per le prossime mensilità

Fp Cgil e Cisl Fp esprimono preoccupazione per il ritardo accumulato nel pagamento degli stipendi di Messina Social City e chiedono conferme per i prossimi mesi. Le organizzazioni sindacali invitano inoltre i vertici di Azienda e Comune ad avviare, per il futuro, una comunicazione più tempestiva verso lavoratori e sindacati qualora si prospettino problematiche di natura economica

«Sebbene dalle ultime notizie sembrerebbe che il problema relativo al mancato pagamento dello stipendio di ottobre sia in fase di risoluzione, esprimiamo forte preoccupazione per il ritardo accumulato». Questo il commento di Fp Cgil e Cisl Fp, che rispetto alla situazione aggiungono: «Allo stato attuale, al Comune di Messina insiste un problema di liquidità, dovuto al mancato introito della Tari (il cui pagamento ultimo è stato posticipato al 30 novembre), al mancato incasso di somme già anticipate, al blocco dei finanziamenti statali per la mancata approvazione del bilancio consuntivo, che di fatto ha “ingolfato” il problema dei pagamenti, compreso il pagamento delle fatture alle società partecipate, e nello specifico alla Messina social City. Tutto ciò, oltre a stare generando un forte malumore tra i dipendenti, ha alimentato anche la preoccupazione che tale situazione possa verificarsi in prossimità delle festività natalizie e dunque anche per il pagamento della tredicesima (oltre che per la mensilità di novembre)».

Le organizzazioni sindacali, dunque, ritengono necessario avere rassicurazioni su quanto potrebbe verificarsi nei prossimi mesi ed invitano i vertici della Messina Social City ad avviare una comunicazione tempestiva nei confronti dei lavoratori.