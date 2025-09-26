 Messina. Sorpreso in auto con 50 grammi di cocaina, arrestato 55enne

Redazione

venerdì 26 Settembre 2025 - 14:31

Controllo e perquisizione dei carabinieri della stazione Bordonaro ieri sera

MESSINA – Da un controllo alla perquisizione dell’auto e il ritrovamento di oltre 50 grammi di cocaina. I carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro hanno arrestato, in flagranza di reato, un 55enne messinese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti anche per specifici reati, è stato controllato nella serata di ieri, mentre era alla guida di un’autovettura.
“Il suo comportamento titubante e nervoso ha indotto i militari ad approfondire i controlli, procedendo a una perquisizione, che ha portato al ritrovamento di oltre 50 grammi di cocaina, occultata a bordo del veicolo”, comunicano i carabinieri.
La droga è stata sequestrata e poi consegnata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio, mentre l’uomo è stato invece arrestato e collocato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.

