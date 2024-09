Messina. Spaccio di droga, arrestate quattro persone fermate con 1,5 kg di cocaina

L'intervento della Polizia allo svincolo di Boccetta, dove un messinese stava attendendo la consegna della sostanza stupefacente ad opera di due catanesi e un siracusano

MESSINA – Agenti della Squadra Mobile e della Sisco di Messina hanno proceduto all’arresto di quattro soggetti: un messinese di 43 anni, due catanesi rispettivamente di 55 e 38 anni, ed un quarto originario di Siracusa di 37 anni, per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Messina Annino Gargano ed intensificati nel weekend, gli investigatori, in prossimità dello svincolo autostradale “Boccetta”, hanno notato un uomo in evidente attesa di qualcuno. L’atteggiamento ha destato il sospetto degli agenti i quali, vedendolo salire e scendere dall’auto parcheggiata al margine della carreggiata, in costante contatto telefonico, hanno ritenuto di approfondire. Effettivamente, dopo alcuni minuti, sono sopraggiunte due autovetture che, con andatura incerta, hanno parcheggiato sul lato opposto della medesima carreggiata.

Il tentativo di fuga

Gli agenti, dopo aver notato alcuni cenni di intesa tra i soggetti, hanno assistito allo scambio di un sacchetto di carta che, passando di mano in mano, è stato riposto sotto il sedile anteriore dell’autovettura in uso al messinese. Quest’ultimo ha repentinamente acceso il motore ed avviato la marcia, ignorando l’alt degli agenti che, nel frattempo, tentavano di intercettarlo. La fuga è durata poco, in quanto il conducente è stato bloccato quasi nell’immediato. Per tale motivo, il soggetto è stato deferito anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

La droga sequestrata

All’interno del sacchetto, occultato sotto il sedile anteriore lato passeggero, gli agenti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 1 kg di cocaina. La successiva perquisizione estesa agli altri soggetti ed alle autovetture in uso agli stessi ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 500 grammi di cocaina, occultati sull’auto dei soggetti catanesi.

Sulla base delle risultanze acquisite, pertanto, i quattro soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti presso la casa circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.