Messina, sporcizia in viale Regina Elena

Chiediamo il tempestivo intervento di Messina Servizi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, allego le foto fatte in Viale Regina Elena e nella scalinata che collega con Via Brasile. Inutile sottolineare lo stato di degrado della zona, una delle più panoramiche della città. Basterebbe poco per ripulirla e mantenerla pulita. Oltre al senso civico, aiuterebbe una migliore illuminazione e l’istallazione di telecamere. Vi invito a farvi promotori di qualsiasi azione possa migliorare la situazione. Grazie”.