Messina. Stabilizzati 12 operatori socio sanitari dell'Irccs-Neurolesi - Tempostretto

L'annuncio della Uil Fpl che ringrazia il commissario Vincenzo Barone

MESSINA – “Finalmente, grazie al fortissimo impegno della Uil Fpl di Messina si è conclusa positivamente l’odissea di numerosi operatori socio sanitari dell’Irccs-Neurolesi, che pur avendo i requisiti previsti dalla legge 234/2021, a causa di errata interpretazione della norma veniva di volta in volta rinviata la decisione sulla loro stabilizzazione, a causa anche di negative interferenze”. Lo annunciano il segretario generale della Uil Fpl Messina, Livio Andronico e i segretari aziendali Maurizio Celona e Nino Nunnari.

“Dodici operatori – proseguono i sindacalisti – hanno firmato il contratto individuale di lavoro, che rappresenta il loro futuro lavorativo in maniera stabile, per realizzare i loro obiettivi ed i loro sogni in un momento particolarmente difficile e travagliato del mondo del lavoro”.

“Nel prendere atto del grande senso di responsabilità dimostrata dal manager Barone – aggiunge il dirigente sindacale Livio Andronico, il quale ha dimostrato coerenza amministrativa, per risolvere tale questione, la Uil Fpl auspica che anche gli altri operatori inseriti nella graduatoria di merito, possano raggiungere nel più breve tempo possibile la stabilità lavorativa. Desidero ringraziare – conclude Andronico – anche il segretario della Cgil, Antonio Trino e il segretario della Fials, Domenico La Rocca, per il sostegno della nostra iniziativa soprattutto nella parte conclusiva della nostra battaglia sindacale”.